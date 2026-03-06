Edina gotska cerkev na južni Veliki nižini pokaže svoj najlepši obraz ob sončnem zahodu

Óföldeák, ki se nahaja v okrožju Csongrád-Csanád, ima komaj petsto prebivalcev, a je vseeno vreden ogleda med potovanjem po južni Veliki nižini: čudovita cerkev, ki se nahaja na robu vasi, izžareva neprimerljiv mir in ima poleg tega bogato zgodovino.

Stavba – njeno polno ime je Óföldeáki Szőző Mária Keresztények Šégytsége-templom – je edina gotska kapela v regiji. Njena zgodovina sega zelo daleč nazaj, v 14. stoletje: pisni zapisi o kraju so se ohranili iz 14. stoletja in že takrat je imel versko vlogo.

Nato je bil v 15. stoletju postavljen ločen zvonik cerkve, ki ji je dal obliko, kot jo poznamo danes. Poleg estetskih funkcij sta imela stolp in nekdanja dva bastiona še pomembno funkcijo: nadzorovala sta tiste, ki so prihajali iz večjih mest v okolici.

Čeprav je trdnjavska cerkev skozi stoletja doživela številne prenove in rekonstrukcije, se vsekakor splača za trenutek ustaviti in pomisliti na to, da ta stavba čudežno stoji tukaj že 600 let.

Rimskokatoliška cerkev je obdana z globokim jarkom, do stavbe pa se lahko približate po majhnem lesenem mostu. Žal si jo je le redko mogoče ogledati od znotraj, zato se, če si želite ta pravi biser zagotovo ogledati od znotraj, vnaprej dogovorite z lokalnim duhovnikom.

Po ogledu cerkve se vsekakor odpravite proti Makóju ali Hódmezővásárhelyju, saj sta ti čudoviti mesti le na dosegu roke.