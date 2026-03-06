6 čarobnih namestitev v Őrségu, kjer se lahko sprostite v bližini narave

Ko se bliža zima, se vam morda zdi, da bi se radi napolnili z energijo in se sprostili v neposredni bližini narave. Ob tej priložnosti priporočamo šest očarljivih, intimnih namestitev, in to nikjer drugje kot v Őrségu, kjer vas v skoraj vsakem letnem času čaka neponovljivo vzdušje.

Őri Art Inn

Na obrobju Őriszentpéterja, v mirnem okolju, svoje goste pričakuje Őri Art Inn, ki združuje sodoben in tradicionalni slog. Glavna stavba prijaznega gostišča ima sedem sob za najem, k namestitvi pa spada tudi dvosobno stanovanje. Savna hiše Őri Art Inn zagotavlja popolno napolnitev z energijo.

9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 67/C

Kiskunyhó

Kiskunyhó, ki se nahaja tik ob slovenski meji, v enem najlepših naselij v Őrségu, po svoji zunanjosti spominja na pravljično kočo. Nastanitev v Magyarszombatfi je v celoti lesena, znotraj in zunaj, kar skupaj z okusnim pohištvom ustvarja prijetno vzdušje. Sproščujočo izkušnjo dopolnjuje masažna kad na drva.

9946 Magyarszombatfa, Gödörházi utca, ur: 659/4

Gostilna Sárffy

Ali načrtujete vikend oddih s svojim psom? V gostilni Sárffy v Szőceju so toplo sprejeti tudi štirinožni gostje. Prenovljeno, dobro opremljeno stanovanje je idealna izbira, če iščete sprostitev v kombinaciji z izletom, saj se lahko ob koncu dneva sprostite v infrardeči savni.

9935 Szőce, Dózsa György út 13.

Őr-s-Égi Borona Porta

Őr-s-Égi Borona Porta je odlična alternativa za umiritev v čarobnem okolju Alsószenterzsébeta. Gostom sta na voljo dve stavbi, ki združujeta arhitekturo preteklosti s sodobnimi ugodnostmi, skupaj z ogrevano masažno kadjo za sprostitev.

8973 Alsószenterzsébet, Jókai út 25.

Faluszéli Gerendaház

V enem najlepših delov Őriszentpéterja, v Galambosszerju, stoji brunarica, zgrajena s tradicionalnimi tehnikami in primerna za 2-6 oseb. Njeni vabljivi, moderni notranji prostori so zasnovani za mirna druženja in počasno obnavljanje energije. Narava je na dosegu roke: ptičje petje zjutraj zbudi goste.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 08/12

Tulipános Kuckó

Ustanovitev Tulipános Kuckó v Viszáku je bila navdihnjena s čarom podeželja in nerazložljivo močjo Őrséga. To je prava izbira za vas, če želite za nekaj dni pobegniti iz prestolnice in preživeti nepozaben vikend v prijetni, udobni in dobro opremljeni namestitvi, obdani s čudesi narave.

9932 Viszák, Fő utca 73.