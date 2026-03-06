4 obiranja tulipanov po vsej državi, ki jih zagotovo lahko obiščete spomladi 2026

Pomlad je končno tu in z njo sezona cvetja: zbrali smo štiri obiranja tulipanov po vsej državi, ki jih morate že zdaj zapisati v svoje koledarje!

Z bližajočo se pomladjo ni boljšega programa kot skupni obisk neskončnega polja tulipanov in po obiranju napolniti svoj dom z ducati pisanih rož. To boste imeli prvič priložnost storiti od konca marca v neposredni bližini Blatnega jezera, kjer lahko naberete očarljive rože na Kőröshegyju. Če ne želite iti tako daleč, vas od konca meseca čaka tudi Donavski ovinek s podobnim dogodkom.

Obiranje tulipanov Rétközi vas že petič vabi na spomladansko obiranje v severovzhodnem kotu države, medtem ko lahko v Mátraalji do začetka maja celo sestavite šopek za materinski dan.

Pomembno je omeniti, da se lahko datum začetka in konca obiranja spremenita glede na vreme. Zato ni slaba ideja, da pohitite takoj, ko bo objavljen točen datum odprtja – še posebej, ker je na začetku sezone na voljo veliko več rož. Vrtni centri lahko ponudijo omejeno količino orodja za obiranje, zato če imate doma škarje za obrezovanje, jih ne pozabite prinesti s seboj!