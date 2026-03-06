10 dramatično lepih krajev po državi, kjer oživi svet Tuljenja vetrov

Svetovno znani roman Emily Brontë znova osvaja platna – in na dan premiere najnovejše filmske adaptacije predstavljamo, katere pokrajine v naši državi vzbujajo mistično romantično vzdušje Tuljenja vetrov.

Bazaltne orgle Szent György-hegyja

Bazaltne orgle Szent György-hegyja pohodnikom ob pogledu nanje kar naježijo kožo – nič čudnega, saj nekateri 30 metrov visoki kamniti stebri segajo do 1,5 metra v širino. Veličasten spektakel Tapolške kotline si lahko ogledate po učni poti, ki se začne pri rudniku Raposka. Med 4-kilometrskim sprehodom vas bodo spremljale divje romantične gozdne poti, včasih strme pečine, na 414 metrov visokem vrhu pa vas bo nagradila veličastna panorama.

Kamnito morje v Monopoltu

Ena najbolj mističnih formacij naše države v kotlini Káli, na obrobju Monopolta, skriva nepričakovana presenečenja. V gozdnatem gozdu ležijo ogromni, nenavadno oblikovani balvani – kot da bi jih tam pustil velikan. Veter je imel tudi veliko vlogo pri nastanku panonskih peščenjakovih formacij, okolica pa ponuja popolno okolje za malo premišljevanja. Najbolj znan med bizarnimi kamni, ki včasih spominjajo na človeške ali živalske figure, je velik kot majhna hiša, njegova najvišja kamnita klop pa se lahko celo prevrne, če na njej sede nekaj ljudi.

Hegyestű, Monoszló

Kopljin Káli je poln dih jemajočih naravnih formacij, Hegyestű, ki se nahaja med Monoszlójem in Zánko, pa je ena najbolj priljubljenih. Geometrijska oblika tega spektakularnega prizora je posledica rudarskih dejavnosti v prejšnjem stoletju, notranjost nekdanjega vulkana pa je polna bazaltnih stebrov. Če se odpravite na kratek, a strm sprehod do 334 metrov visokega vrha, lahko uživate v 360-stopinjski panorami kotline Káli. Ob jasnih dneh lahko vidite celo bleščeče vode Blatnega jezera!

Rudnik Rudabányai

Rudnik Rudabányai, ena najbolj priljubljenih znamenitosti v Borsodu, je nastal v delovnem jašku nekdanjega rudnika železove rude, ki se je sčasoma napolnil s padavinami. Modro-zeleno vodno ogledalo, obdano s strmimi pečinami, je že samo po sebi vreden fotografiranja, o razgledu na borovce in druga drevesa okoli njega pa še nismo govorili! Pomembno je vedeti, da je kopanje v jezeru prepovedano – je pa tudi odličen kraj za sprehod, če želite doživeti romantično mračno vzdušje Brontëjeve knjige.

Bél-kő, Bélapátfalva

Na vijugasti serpentinski cesti, ki se začne na meji Bélapátfalve, oživi bleščeč skalni svet. Surova, vetrovna naravna znamenitost se imenuje Bél-kő, njeni skalnati vrhovi in soteske pa ponujajo prizor, vreden filma. 6-kilometrska tura se konča pri razglednem stolpu na nadmorski višini 815 metrov, od koder se pred vami v panoramskem pogledu odpirajo gozdnati grebeni Zemplena in doline rek Bodrog in Hernád.

Grad Füzér

Grad Füzér stoji na osamljenem, vulkanskem stožcu in oznanja divjo, vetrovno dostojanstvo zemplenske pokrajine. Trdnjava, zgrajena v 13. stoletju, je eden najstarejših kamnitih gradov v naši državi, ki je uspešno preživel burna stoletja zgodovine: njeni zidovi so nekaj časa celo varovali Sveto krono. Čeprav vzpon ni dolg, sprehod vključuje strmejše odseke – vsekakor se splača na lastne oči občudovati grad in osupljiv razgled na okoliške zemplenske hribe.

Grad Regéc

Če ste med potovanjem v Zemplén iskali še bolj romantično trdnjavo, boste težko našli boljši prizor kot grad Regéc. Srednjeveška trdnjava nepravilne oblike stoji globoko v gozdu in je nekoč služila kot rezidenca družine Rákóczi. Danes je prava destinacija, ki jo morate obiskati, saj ponuja pristna zgodovinska doživetja, mistično okolje in dih jemajočo panoramo.

Prédikálószék, Dömös

Donavski ovinek je vedno odlična destinacija, če iščete neverjeten razgled – in Prédikálószék je še posebej očaral srca pohodnikov. 639 metrov visok vrh je tretja najvišja točka v Višegradskem gorovju, njegov leseni razgledni stolp pa s strmega roba pečine razkriva najlepši obraz regije. Veter tukaj resnično oživi pokrajino: poroka drsečih oblakov in vrtinčastih gričev s potegom peresa prepiše vse, kar ste mislili o Donavskem ovinku.

Szádvár

Na robu Aggteleškega krasa, nad Szögligetom, stoji eden največjih gradov v naši državi. Szádvár je v burnih stoletjih zgodovine močno trpel: nekoč impozantna zgradba je bila med nenehnimi obleganji in bitkami požgana, kasneje pa zapuščena. Dobra novica je, da je bila pred nekaj leti, zahvaljujoč prizadevanjem skupnosti, prenovljena in zdaj je vse pripravljeno, da raziščete ta divje romantičen, zapuščen grad.

Tar-kő

Na priljubljeni razgledni točki Bükk se lahko počutite, kot da sedite na vrhu sveta. Pri Tar-kőu sploh ne potrebujete razglednega stolpa, saj 949 metrov visoka travnata apnenčasta pečina ponuja neprimerljiv razgled na južni del gorovja. Nežno valoviti gorski grebeni, miren pogled na Hór-hölgy, višina Ódorvárja v daljavi – tukaj imate resnično vse, kar potrebujete za nemoteno potopitev v svet.