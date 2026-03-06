6 romantičnih destinacij po državi, kjer vas čakajo najlepše ključavnice ljubezni

V povezavi z valentinovim smo izbrali domače destinacije, kjer ključavnice ljubezni oznanjajo povezanost parov. Če si želite obeležiti svojo ljubezen drug do drugega, priporočamo naslednja mesta.

Székesfehérvár

Ne pretiravamo, ko rečemo, da je Székesfehérvár, ki se ponaša z eno najbolj romantičnih lokacij v državi, gradom Bory, ki obeležuje iskreno ljubezen, odlična destinacija, če bi radi svojo ljubezen obeležili z majhno ključavnico v mestu. Kovano železno ograjo, kamor lahko postavite skupne ključavnice ljubezni ob vrtu ruševin, najdete na ulici Táncsics Mihály. Danes je zid ključavnic, ki ga je ustvaril Lajos Orcsik, postal romantičen simbol Székesfehérvárja, kjer število ključavnic iz dneva v dan narašča.

Pécs

Pécs je bilo prvo mesto v državi, kjer so lahko zaljubljenci svojo ljubezen zapečatili z majhnimi ključavnicami. Ni naključje, da se tukaj nahaja največja zbirka ključavnic v državi. Železna ograja, skrita v ulici Janus Pannonius v središču mesta, je zdaj dotrajana in ima več tisoč kosov, vendar lahko na vzhodnem koncu Sétatérja najdete tudi ločen zid ključavnic, ustvarjen v ta namen. Tudi če ne potujete v mesto, da bi postavili svojo ključavnico, se vsekakor splača podati na romanje, saj je tukaj nešteto simbolov ljubezni, ki pripovedujejo zgodbe tako preteklosti kot sedanjosti.

Miskolc

V mestu Miskolc lahko najdete tudi lokacijo, ki je priljubljena ne le med domačini, ampak tudi med turisti. Ograja mostu na zahodnem koncu terase Szinva je prav tako polna ključavnic različnih barv in velikosti. Ni naključje, da se most imenuje Most zaljubljencev, od koder po običaju zaljubljenci radi mečejo ključe postavljenih ključavnic v potok, kot simbol neskončne ljubezni.

Budimpešta

Če bi v prestolnici svojo ljubezen zapečatili z majhno ključavnico, lahko to zdaj storite na več mestih v Budimpešti. Eno najbolj znanih mest za zbiranje ključavnic čaka zaljubljence na Erzsébetovem trgu, pojavile pa so se tudi spontane pobude glede postavljanja ključavnic. Ograje Verižnega mostu in mostu Szabadság so prav tako okrašene s čudovitimi simboli ljubezni, na steno ključavnic pa lahko naletite tudi pri Glasbeni fontani na Margaretinem otoku.

Gyula

Ko že govorimo o ključavnicah, le malo ljudi ve, da v jugovzhodnem kotu države, v Gyuli, tiste, ki prihajajo v mesto, čaka veličastna ključavnica ljubezni. Čeprav tukaj ni možnosti za postavitev ključavnice, to sploh ni problem, saj so za to mesta na voljo v več delih mesta. Ena najbolj znanih je stena ključavnic v obliki srca pred hotelom Park, a najdlje časa je ograja mostu čez kanal Szent László utca vztrajno nosila težo številnih ključavnic, obešenih na njo.

Gödöllő

Mesto Gödöllő je ena najbolj romantičnih destinacij v naši državi. Obisk čudovitega kraljevega gradu Gödöllő vas lahko navdihne, da na zidu z žabicami v njegovem parku pustite zaobljubo svoje ljubezni. Zid z žabicami je skozi leta naravno zrasel s še veliko lepšimi žabicami, in če ste na lokacijo prispeli brez žabice, vas je navdihnila ta ljubka tradicija, lahko v grajski trgovini kupite rdečo žabico ljubezni s srčkom.