5 pravljičnih poti po vsej državi z očarljivimi dogodivščinami za vso družino

Če želite preživeti nekaj kakovostnega časa skupaj kot družina, ni boljše izbire kot kratek izlet: če se odpravite na eno od petih pravljičnih poti spodaj, lahko med igro raziskujete svet narave in pravljic!

Pravljična pot Matere Zemlje, Gödöllő

Tisočobrazni gozd Gödöllő je poln pravljičnih dogodivščin – že zaradi tega se splača obiskati Arbo-Park. Pravljična pot Matere Zemlje s sedmimi postajami ponuja navdušenje za mlade in stare na razdalji približno treh kilometrov: z vstopnico boste prejeli tudi kodo, s katero lahko med hojo odprete pravljične škatle. Če sledite poti, označeni z rožnatim srčkom, in aktivirate QR kode, vas bodo naravi prijazne pravljice in sorodne igre prinesle čarobnost – in če boste pozorno poslušali, boste lahko slišali celo šumenje listov na pravljičnem prizorišču.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Táltosova pravljična pot, Vác

Ni minilo niti eno leto od odprtja, pa je nova pravljična pot v Vácu že postala priljubljena med številnimi družinami. Nič čudnega, saj Táltosova pravljična pot ponuja sprostitev brez zaslonov na sedmih postajah, s pravljičnimi škatle, ljudskimi pravljicami, interaktivnimi, igrivimi izzivi in pobudami za pogovor. Tukaj ne boste potrebovali digitalnih naprav: prva postaja 3,9-kilometrske pravljične poti je slaščičarna Főtér, nato pa vas na bregovih Donave, v čudovitem vrtu, v senčnem gozdičku, na obali jezera, polnega rac, in na gozdni poti čakajo čudoviti preizkusi. Če ste jih vse opravili, lahko v slaščičarni prejmete potrdilo!

2600 Vác, Március 15. tér 22.

Égerösvény, Zalakaros

Mladi raziskovalci se lahko v pol ure z lahkotnim tempom sprehodijo po čudoviti naravni poti Zalakarosa, hkrati pa spoznajo divje živali regije Kis-Balaton in številne skrivnosti delovanja gozdov. Spektakularne table in vrtljivi, interaktivni elementi, ki se jih je mogoče dotakniti na obrazih pustolovcev na 250-metrski leseni poti Égerösvény, bodo pustolovcem narisali nasmeh na obraz. Najboljše pa je, da vas na petih postajah spremljajo pravljični junaki – lahko se celo fotografirate z vilo Tőzike! Učno pot najdete za termalnim jezerom, v jelševem gozdičku, v okolici pa je tudi otroško igrišče za družine.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Mimó in Csipek na Kis-Sváb-hegyju, Budimpešta

Prestolnica ponuja tudi veliko dogodivščin za najmlajše – Mimó in Csipek, dva ekološka pravljična junaka, z veliko ljubeznijo čakata pohodnike na Kis-Sváb-hegyju. 700-metrska pravljična pot društva Bábozd Zöldre naredi izlet vznemirljiv z interaktivnimi nalogami: ogromni kipi avtohtonih živali, dišeče drevo in glasbena skrinjica prav tako zagotavljajo edinstveno doživetje. Na poti je celo simbolična žival gozdnega parka Pilis, krokar!

1125 Budimpešta, Álom utca 13.

Pravljična pot in park za počitek, Litér

Med Veszprémom in Balatonfűzfőom se skriva tudi pravljično mesto: ne boste našli boljše destinacije za družine kot Litér! Pot s 4+3 postajami v majhni vasici ponuja čarobno sprostitev, saj se vije 3 kilometre skozi mesto in bližnji gozd. Na postajah živijo ljubke zgodbe v majhnih škatlah ali pravljičnih kotičkih – in najboljše je, da lahko v njih sami skrijete majhna presenečenja za naslednje raziskovalce.

8196 Litér, Ond utca 1.