Novo poglavje se začenja v kavarni najelegantnejše stanovanjske stavbe v Újlipócii

V življenju enega od simboličnih prizorišč kavarniške kulture prestolnice se začenja novo poglavje: Dunapark Café se pridružuje portfelju skupine Eventrend.

Velika kavarna v slogu art deco, odprta leta 1938 ob parku Szent István, je s svojimi svetlimi prostori, ogromnimi okni in zgodovinskim vzdušjem še vedno eden najlepših primerov klasičnega budimpeštanskega kavarniškega vzdušja.

Dunapark Café, ki je bila ponovno odprta leta 2006 in še vedno velja za eno od ključnih srečevališč v Újlipótvárosu, letos praznuje 88. rojstni dan in kmalu se bo začelo novo poglavje v njenem življenju. Skupaj s spremembo se bodo začele tudi prenove, zato naj bi se kavarna od 15. aprila za kratek čas zaprla, preden bo sredi maja ponovno sprejela svoje goste.

Novi upravljavec si prizadeva ohraniti vrednote in posodobiti vsebino: z nadgradnjo obstoječih strank želijo prostor preoblikovati v še močnejši skupnostni prostor, kjer se dediščina preteklosti lahko sreča s sodobno, živo izkušnjo. Več informacij najdete na Facebook strani Dunapark Café s klikom tukaj.