Budimpeštansko vinsko okrožje praznuje obletnico s senzacionalnimi programi

Budafok-Tétény je leta 2026 dosegel poseben mejnik: letos so tri odločilne obletnice razlog za praznovanje, ogled kleti Budafok pa ob tej priložnosti praznuje budimpeštansko vinsko okrožje z desetstopenjskim programom.

Budafok ali, kot so ga nekoč imenovali Promontor, ni po naključju postal trdnjava madžarskega vinarstva in proizvodnje šampanjca. Več kot 100 kilometrov dolg sistem kleti, ki se razteza pod našimi nogami, je edinstven zaklad. Vino se tukaj ni le hranilo: od konca 19. stoletja so tu gradili svetovno znane šampanjske hiše in trgovska središča.

Vendar je to leto posebno v več pogledih, saj Budafok kot mesto praznuje 100. obletnico, ogled kleti Budafok praznuje 10. obletnico, prva izobraževalna ustanova za vinarstvo, Tehniška šola in poklicna šola za vinarstvo Soós István, pa bo letos prav tako dopolnila 125 let.

Deset let – sto tisoč doživetij

Ogled kleti se je začel pred desetimi leti z namenom, da bi odprl obsežen sistem kleti in obiskovalcem predstavil svet podzemnih labirintov. Danes je pobuda prerasla v nacionalno priznan program: leta 2025 je na primer v Budafoku nazdravilo rekordnih 14 tisoč obiskovalcev.

V čast jubilejnemu letu bo redni datum Ogleda kleti – prva sobota v mesecu – letos dobil posebno, tematsko preobleko: leta 2026 obiskovalce čaka deset postankov praznične serije. Marca in aprila se bodo začetkov spominjali z »zgodbo 10 izvirov«, maja bo glavno vlogo prevzel jubilejni šampanjec, junija, na dan 100-letnega okrožja, pa bodo v središču pozornosti tekmovalci iskanja glasbenih talentov.

V poletnih večerih zvezdniški koncerti v hladu vrta Törley dajejo ton septembrskemu vrhuncu, festivalu šampanjca in vina Budafok, kjer letos občinstvo pričakuje »Jubilejni oder«. Ob koncu leta pa bo ogled kleti Budafok v sodelovanju s 125 let staro vinarsko šolo razkril zgodovinske skrivnosti desetih desetletij.

Brezplačni avtobusni prevozi bodo tudi letos zagotovili udoben prevoz – in vsak, ki prestopi vrata vinske četrti, bo lahko izkusil gostoljubje vinarjev in prizorišč.