Brezplačna razstava na prostem razkriva skrivnosti nekdanje budimpeštanske trdnjave

Kmalu bo brezplačna razstava obiskovalcem omogočila, da se seznanijo s stoletno zgodovino Gellértovega hriba in Citadele, skozi spreminjajoča se obdobja zatiranja in svobode.

Od 20. februarja se bo na bazarju v grajskem vrtu odvijala zgodovina Budimpešte, zahvaljujoč razstavi “Od zatiranja do svobode – zgodovina Citadele na Gellértovem hribu”.

Slike iz obdobja in arhitekturni detajli spominjajo na vojaško okupacijo Citadele, njeno preobrazbo v ideološki simbol in nato na proces njenega ponovnega rojstva kot skupnostnega prostora – torej na to, kako so moč, mesto in spomin oblikovali pomen Citadele vse do danes, ko se nekoč zaprta vojaška trdnjava ponovno rodi kot mestni trg, odprt za vse, nov javni park in zgodovinsko središče. Obnova Citadele naj bi bila končana letos, ikonična trdnjava pa bo za obiskovalce ponovno odprta od marca.

Razstava bo na ogled od 20. februarja 2026 na klančini, ki vodi do Glorieta v bazarju Grajskega vrta.