9 lokacij v Budimpešti in okolici, vrednih filmov o Harryju Potterju, za čarobno potovanje

Budimpešta je nedvomno čarobno mesto – nekatere njene stavbe in restavracije so tako posebne, da bi se lahko celo uvrstile v vesolje Harryja Potterja. Izbrali smo tiste, zaradi katerih smo se počutili, kot da smo padli v prizor iz filmske serije.

Vzdušje Bradavičarke na gradu Vajdahunyad

Naše pustolovščine s Harryjem Potterjem ne moremo začeti z ničemer drugim kot z Bradavičarko v Budimpešti: gotski grad Vajdahunyad, zgrajen leta 1896, katerega vrhovi spominjajo na čarovniške klobuke, je popoln dvojnik naše najljubše poklicne šole za čarovnice in čarovnike – pika na i pa je, da se lahko, tako kot v filmih, od poletja do pozne jeseni vozite tudi s čolnom okoli stavbe ob jezeru. Že sam sprehod po gradu in okoliškem mestnem parku je impresivna izkušnja – če pa imate čas, obiščite razgledne točke in se povzpnite po stopnicah do stolpa z vrati. Skoraj lahko slišite, kako igra uvodna pesem!

1146 Budimpešta, Vajdahunyad sétány

Hermionina najljubša: Univerzitetna knjižnica in arhiv ELTE

V knjižnicah je nekaj čarobnega: vonj starih knjig, nerazumljiva količina znanja in zidovi impozantnih stavb, ki vzbujajo spoštovanje, vse to izžareva nepopisno vzdušje. Ko vstopite v Univerzitetno knjižnico ELTE na Ferenciekovem trgu, ki letos praznuje 150 let, se lahko tudi vi počutite kot pravi čarovnikov vajenec: 15 metrov visoka dvonadstropna Velika čitalnica se zdi kot kopija knjižnice Bradavičarke – kdo ve, če jih boste dovolj dolgo gledali, se bodo morda premaknile tudi figure ogromnih portretov in fresk, ki krasijo stene!

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 6.

Zdravilna botanika v rastlinjaku Botaničnega vrta ELTE

Čeprav celoten Botanični vrt nedvomno ponuja čaroben prizor, svet naših najljubših čarovnikov najbolj oživi rastlinjak, ki se nahaja tukaj in ob katerem bi se z veseljem razveselila celo profesor Neville in Bimba: ponekod lahko od blizu opazujete rastline z osupljivimi oblikami, ki skoraj spominjajo na mandragore. Če poznate več čarovniških vajencev, ki se želijo učiti, združite moči, saj lahko za skupine naročite profesionalnega vodnika, zaradi katerega se boste takoj počutili kot v zeliščarstvu.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Pustolovščina v vijugasti ulici hotela Hilton

Hotel Hilton, ki se nahaja na območju svetovne dediščine, ohranja ostanke stavb izpred več stoletij, ki jih je najbolje raziskati v šumeči halji in z Zemljevidom viljarjev v roki. Med njimi je dominikanski samostan iz 13. stoletja, odkrit med arheološkimi raziskavami v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, in vodnjak z Matijaševim grbom. V tem času so odkrili tudi ostanke vijugaste ulice, ki je še danes sestavni del luksuznega hotela. Če ga obiščete, si oglejte, kako vznemirljivo so ostanki združeni s sodobnimi arhitekturnimi elementi – in poskusite se izogniti profesorju Snapeu!

1014 Budimpešta, Hess András tér 1-3.

Gringotts of Pest ali palača Foncière

Eklektična palača Foncière, ki se nahaja na vogalu ulic Bajcsy-Zsilinszky in Andrássy, je prava arhitekturna mojstrovina: impozantni stebri vogalne stavbe in stavba, ki jo varujejo zmaji (ali grifi?), takoj spomnijo na čarovniško banko Gringotts. Podobno vlogo je institucija igrala tudi v bunkeljskem svetu: čeprav pod več imeni, je tukaj od leta 1864 do 1948 deloval Zavod za zavarovanje pred škodljivci Foncière. Edini opomin na to je napis na pročelju, saj je bila prvotna stavba delno uničena med drugo svetovno vojno.

1065 Budimpešta, Andrássy út 2.

Tečaj napojev v Leteči metli in čarobni kavarni

Edina budimpeštanska kavarna s tematiko Harryja Potterja, Leteča metla, ponuja resnično čarobno izkušnjo v vsakem kotičku z neverjetno premišljenostjo, ki vas bo zagotovo popeljala stran od sivega vsakdana. Tudi če si nadenete ogrinjala in palice, ki jih ponuja lokal, vas nihče ne bo čudno gledal, če pridete oblečeni. Najboljše je, da si lahko tukaj sami izdelate čarobne dodatke in skuhate včasih brbotajoče, včasih kadeče se napoje – seveda, če si želite le spiti masleno pivo, je tudi to mogoče.

1034 Budimpešta, Pacsirtamező utca 36.

Večerja v slogu Bradavičarke: Čarobna II Budimpešta

V središču Budimpešte vas tematska restavracija Čarobna Budimpešta II dobesedno popelje v čarobni svet, kjer vsaka soba pripoveduje drugačno zgodbo in vzdušje, tako da ste lahko ne le opazovalci, temveč tudi aktivni udeleženci zgodbe. Mistično vzdušje dopolnjujejo podrobne dekoracije, posebne luči in kadilni napoji ter ustvarjalno postrežene, »začarane« jedi, zaradi katerih je obrok doživetje. Nenehno prenovljeni prostori in jedilnik, ki se občasno posodablja, zagotavljajo, da vsak obisk prinaša nova odkritja in novo čarovnijo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Potepanje po Prepovedanem gozdu: Arboretum Gödöllő

V zimskih mesecih Arboretum Gödöllő, ki se razprostira na 137 hektarjih in je le streljaj od Budimpešte, pokaže povsem drugačen obraz: nad parkom se spusti mistična meglica, neskončno tišino pa občasno prekine le pridušen zvok vaših korakov in skrivnostni zvoki gozda. Vendar ni razloga za strah, saj je v tem času najbolje, da se na vrt odpravite na obilen in poglobljen izlet. Vendar pa sestavin za Százfűlé-bőzet ne nabirajte tukaj: Arbo-park je naravni rezervat, zato je nabiranje gob, cvetja in drugega sadja strogo prepovedano!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Pobeg v Bradavičarko v Szentendreju

Kar je Bradavičarka za Bradavičarko, je Szentendre za Budimpeštane: to pravljično mesto je vedno dober kraj za miren vikend. Zahvaljujoč tlakovanim ulicam in čudovitim stavbam se boste zagotovo imeli čarobno, ne glede na to, ali se sprehajate po središču mesta ali raziskujete odlične pohodniške točke v okolici. Morda ni naključje, da se je prav tukaj odprla najnovejša razstava o Harryju Potterju, kjer boste poleg občudovanja originalnih filmskih rekvizitov in kostumov imeli tudi priložnost aktivno sodelovati in izvedeti številne skrivnosti o nastajanju filmov.