Kavne dogodivščine v predmestju: 5 prijetnih kavarn, ki bodo polepšale vaša počasna jutra

Primestna okrožja nas pričakajo kot ptičje petje kot kontrapunkt vrvežu mestnega središča, kjer idilično, vrtu podobno okolje dopolnjujejo številne očarljive kavarne. Zato odkrijte prijetne kavarne v zunanjih mestnih okrožjih, ki bodo poživile tako naša srca kot dušo!

Füge special coffee & more

S svojim čistim šarmom in edinstvenim vzdušjem Füge sije kot prava skrinjica za dragulje v soseski Wekerletelep, kjer je izbor special kav šele začetek. Ponudbo poživljajočih pijač dopolnjujejo mango in malinov matcha latte, gastronomske zaklade pa sestavljajo posebni sendviči, bageli in pecivo. In ne kar tako, saj osnovo zagotavljajo sveži kruhki iz kislega testa in focaccia, bageli pa so preliti z japonsko majonezo, jajci s sirom cheddar in hrustljavo slanino, tako da bodo naše brbončice navdušile že po prvem grižljaju. In če bi se vkrcali na slajši vlak, nas bodo navdušili zlati cmoki, piškoti z jabolčnimi drobtinami, kardamomovi zvitki in košarice s kremo iz pasijonke.

1192 Budimpešta, Zalaegerszeg utca 31.

Édes Virágszálam

Jeseni 2025 je ekipa Édes Virágszálam vdihnila novo življenje stoletni hiši sredi vrtnega mesta Csepel, ki od takrat obiskovalce pozdravlja z dobrotami, pripravljenimi s srcem in dušo. Notranjost kavarne bo duše, ki hrepenijo po kofeinu, navdušila s svojim fuzijskim vzdušjem, saj vzdušje mediteranske Provanse in babičine kuhinje hkrati prežema majhen prostor. Torte prikličejo isto, vse pa je narejeno na kraju samem, in ker gre za obrtniški prostor, lahko včasih uživamo celo v gostoljubnosti Édes Virágszálama med delavnicami.

1212 Budimpešta, Szebeni utca 29.

Kavarna IZÉ

Kavarna IZÉ leži v živahnem srcu Budimpešte in njeno ime ne bi moglo biti bolj primerno, saj je poleg kave tudi mesto za izmenjavo knjig in trgovina brez embalaže. Zvesto svoji funkciji tudi vzdušje prostora ni običajno, spomini na socializem in mirnodobne čase se prepletajo v notranjosti kavarne, medtem ko nas zunanja terasa, polna paletnega pohištva, s svojim boemskim vzdušjem vabi na sončno svetlobo. Elegantno notranjost seveda spremljajo kulinarične dobrote: tukaj nas čakajo italijanska kava, pecivo, sendviči in okusne pijače.

1221 Budimpešta, Panoráma utca 35.

Duo Vitis

Eden najnovejših vrhuncev Rákosmenteja je Duo Vitis, v katerem sta se marca 2025 prepletli in uresničili dve sanji: tako je postal prostor za brunch, bistro in kavarna hkrati, nova gastronomska točka predmestja. Restavraciji, blagoslovljeni s sodobno eleganco, lahko zaupamo, če potrebujemo le hitro kofeinsko bombo, lahko pa se ustavimo tudi, če se želimo razvajati s počasnim brunchom v jutranjih urah. Zahvaljujoč svoji večnamenskosti je Duo Vitis lahko tudi vrhunec naših kosil in večerov, saj v poznejših urah dneva vse privablja z vzdušjem živahnih bistrojev.

1172 Budimpešta, Szőlőliget utca (Szőlőliget Ökopark)

Kertvárosi Kávézó

V bližini razglednega stolpa Sashalmi, v idiličnem zelenem okolju, se nahaja Kertvárosi Kávézó, kjer nas poleti pogostijo s sladoledom, v hladnejših mesecih pa z 10 vrstami vroče čokolade, vročim čajem in vinom. Seveda pa ne smemo izpustiti 30 vrst kav, lokalno pridelanih kolačkov in tort. In če smo se dobro najedli, nas čakajo stopnice razglednega stolpa ter igrišče, košarkarsko in nogometno igrišče bližnjega parka Havashalom, tako za mlade kot za stare.

1161 Budimpešta, Reformátorok tere