Pravljična poroka: 11 čarobnih poročnih prizorišč v Budimpešti in okolici

Čarobno okolje je kulisa za vaše praznovanje ljubezni – ne glede na to, ali iščete rustikalno romantiko, neprimerljivo eleganco ali naravno okolje, boste med 11 poročnimi prizorišči v Budimpešti in okolici zagotovo našli popolno izbiro zase.

Osupljiva poročna prizorišča v Budimpešti

Srečen »da« nad Donavo: Spoon The Boat

ASpoon The Boat ponuja posebno okolje za pare, ki želijo svoj veliki dan preživeti na eni sami, a vsestranski lokaciji. Prostori čolna so zasnovani tako, da ustrezajo številu gostov in želenemu vzdušju, tako da je mogoče vse od slovesnosti do elegantne večerje in praznovanja, ki traja do zore. Gastronomija je prav tako sestavni del izkušnje: vsaka podrobnost hrane je skrbno načrtovana, terasa pa se lahko po želji uporabi kot prizorišče za slovesnost ali koktajl zabavo. V Spoonu bo vsak trenutek vaše poroke nepozaben – okusi, znamenitosti in izkušnja, ki jih spremlja panorama Donave.

1052 Budimpešta, Vigadó tér (Pristanišče 3)

Zgodovinski sijaj: Kavarna Városliget

Kavarna Városliget, ki se nahaja v osrčju Városligeta, v zgodovinski stavbi drsališča, je posebno prizorišče za poroke, kjer se veliki dan resnično vrti okoli vas. Impozantna plesna dvorana je hkrati impresivna in prilagodljiva: njena sekcijska zasnova omogoča prilagajanje številu gostov in ritmu poroke, medtem ko grad Vajdahunyad s svojimi ogromnimi okni ustvarja pravljično kuliso. Če ste sanjali o manjši, intimni poroki, organizirani okoli skupnega kosila ali večerje, je dvorana Tavirózsa z dostopom do terase prav tako idealna izbira. Prizorišče je prilagodljivo, vzdušje brezčasno – in dan bo vrtel okoli vas.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 5.

Romantika blizu narave: Csillagkert Budimpešta

Csillagkert Budimpešta je popolna izbira za pare, ki si želijo izreči da v čudovitem okolju, ne da bi se pri tem odpovedali bližini mesta. Zeleni vrt, naravna svetloba in mirno vzdušje zagotavljajo resnično intimno kuliso za obred – ne glede na to, ali gre za intimno praznovanje ali večje praznovanje, se Csillagkert Budimpešta prilagodljivo prilagodi vašim idejam. Obred, večerja in praznovanje si lahko sledijo v harmoničnem ritmu na eni lokaciji, v primeru slabega vremena pa prijetni notranji prostori ponujajo pomirjujočo alternativo. Tukaj poroka postane čarobna izkušnja – tako za par kot za goste.

1029 Budimpešta, Feketefej utca 2.

Klasična eleganca: Gundel Palace

Plesna dvorana Gundel Palace je več kot le prizorišče: je okolje za trenutke življenja. Zlati štukature, grajsko vzdušje, svetloba kristalnih lestencev, porcelan Zsolnay na mizah, srebrn jedilni pribor in vsaka podrobnost nakazujejo, da je klasična eleganca tukaj samoumevna. Več kot 130 let izkušenj Gundela dobro dokazuje tudi njegova profesionalna ekipa za načrtovanje dogodkov – točno vedo, kaj naredi poroko resnično nepozabno. In večerja, ki jo je ustvarila Gundelova kuhinja pod vodstvom kuharjev Andrása Wolfa in Róberta Vértena, resnično krona veliki dan. Tukaj ni treba pretiravati z načrtovanjem dekoracije, saj prostor govori sam zase!

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Poroka v grajskem okrožju: Restavracija Aranybástya

Restavracija Aranybástya v osrčju gradu Buda čaka pare, ki so resnično sanjali o pravljični poroki. Skrita znotraj zgodovinskega obzidja, s pogledom na Ribiško trdnjavo in Verižni most, je prizorišče elegantno, romantično in hkrati brezčasno. Prefinjena gastronomija, skrbno izbrana vina in profesionalno vodenje dogodkov zagotavljajo, da bo vsaka podrobnost velikega dne popolna – pa naj bo to intimna večerja ali ekskluzivni poročni sprejem na enem najbolj posebnih krajev v Budimpešti.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

Veliki dan na bregu Donave: Duna GardenHotel and Restaurant****

Duna GardenHotel and Restaurant**** je eden od skritih biserov Budimpešte, ki ponuja čudovita doživetja na bregu Male Donave, tik ob vodi. Edinstveno prizorišče združuje bližino narave z elegantnimi, sodobnimi rešitvami, romantična promenada, pogled na sončne zahode in obred na prostem pa ustvarjajo resnično posebno vzdušje za poroko. Veličastna restavracija, terasa ob obali, udobje sob in odlična gastronomija zagotavljajo, da bo vsak trenutek velikega dne ostal v večnem spominu.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12.

Idilična oaza: Kavarna Ponyvaregény

V kavarni Ponyvaregény, ki se nahaja ob jezu Kopaszi, pri porokah ne poznajo besede “nemogoče”. Edinstvena, romantična lokacija ob obali, obdana z vodami Donave, zagotavlja ne le brezskrben in brezskrben obred ter gostoljubnost: od začetne organizacije do sončnega vzhoda po poroki spremljajo dogodke ves čas, tako da se bodo družina in prijatelji še leta pozneje pogovarjali le o okusni hrani, dobrem vzdušju in srečnih trenutkih. Ne glede na to, ali načrtujete majhno poroko ali divjo, filmsko poroko v duhu življenja brez stresa, če jo boste zahtevali, vam ne bo treba skrbeti za dekoracijo, varstvo otrok ali celo golf voziček!

1117 Budimpešta, Kopaszi gát stavba 12

Čudovita poročna prizorišča v okolici Budimpešte

Ljubezen v vinogradu: Posestvo šampanjca Etyek Kúria

Trendi se spreminjajo, a ko gre za poroke, lokacije blizu narave vedno ostajajo v modi. Posestvo Etyek Kúria Champagne Estate se nahaja v bližini več večjih mest, zaradi česar je lahko dostopno, a kljub temu daje občutek oddaljenega raja. Avtentična švabska hiša čudovitega posestva je kot nalašč za manjše poroke, dvorana Panorama z velikimi steklenimi površinami za srednje velike sprejeme, paviljon s pokritim prostorom in teraso pa je odlična izbira za poroke do 150 oseb. Posestvo Etyek Kúria Champagne Estate ponuja celovito storitev za veliki dan s profesionalno gostinsko, zvočno in svetlobno tehnologijo – tako kot ste si zamislili.

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Poroka v vonju cvetja: Sivka

Levendulás se nahaja le 34 km od Budimpešte, v Inárcsu, kjer gresta z roko v roki harmonija narave in elegantno podeželsko vzdušje. Tukaj lahko izrečete svoj srečni da v nemotenem miru, obdani z vonjem sivke – saj je starinska dvorana za dogodke, ki lahko sprejme 250 oseb, obdana s 6000 rastlinami sivke, ki dogodku dajejo čaroben vonj. Prostorno prizorišče je mogoče prilagodljivo prilagoditi številu gostov in slogu poroke, vse med večerjo pa je mogoče prilagoditi individualnim potrebam. Če rečete da sivki, bo dogodek postal resnično nepozaben!

2365 Inárcs, Levendula Major 1-4.

V objemu trt: Posestvo Rókusfalvy

Le pol ure iz Budimpešte, ugnezdeno med pobočji vinorodne regije Etyek-Buda, se nahaja posestvo Rókusfalvy, kjer lahko priča srečanju narave, gastronomije in prefinjene elegance. Zunanja slovesnost v objemu trt ustvarja resnično pravljično vzdušje, panorama z vrha hriba pa ponuja nepozabno kuliso za vsak trenutek velikega dne. Čar vinorodne regije, čista, a hkrati značilna notranjost posestva in bližina prestolnice ga naredijo za popolno izbiro, če iščete nekaj resnično romantičnega. Posestvo Rókusfalvy je čudovito prizorišče za poroke vse leto: njegova elegantna notranjost, ki deluje v vseh štirih letnih časih, zagotavlja intimno, praznično vzdušje pozimi in poleti.

2091 Etyek, Újhegy 89.

Pravljična dežela ob jezeru: Nádas Pihenőpark

Ekskluzivna lokacija Nádas Pihenőparka omogoča filmsko doživetje – najboljše pa je, da se nahaja le na dosegu roke od narave. Ne glede na to, ali ste sanjali o manjši ali večji poroki, so lahko Dvorana Panorama, Dvorana Tó Park in Čolnarna popolna izbira: bujno rastlinje, prostoren prostor, obsijan s svetlobo, in čarobna pokrajina ustvarjajo čudovito vzdušje za praznovanje ljubezni. Zahvaljujoč številnim zasebnim lokacijam ob obali in vodi lahko v Nádas Pihenőparku najdete tudi dih jemajočo kuliso za fotografiranje parov – da se boste lahko nasmehnili in se spominjali velikega dne svojega življenja še mnogo, mnogo let.

2211 Vasad, Monori út 100.