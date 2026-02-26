5 navdihujočih skupnostnih prostorov v Budimpešti z nepozabnimi programskimi priložnostmi

Budimpešta je dom odličnih skupnostnih prostorov, kjer je prostor za poglobljene razprave, vznemirljive predstave, ustvarjalne dejavnosti in trajnostni pristop. Predstavili smo vam pet lokacij, ki jih je vredno občasno obiskati zaradi odličnega vzdušja in programov!

Skupnostni trg Bolygó

Skupnostni trg Bolygó, ki se nahaja na živahnem Margit Boulevardu, je kraj, ki si nenehno prizadeva vnesti barvo v kulturno in državljansko življenje Budimpešte, in to na trajnosten način. Vrata Bolygója so odprta za vse mlade, organizacije, gibanja in lokalne prebivalce, ki jim je mar za okolje in želijo biti del zelene skupnosti. Pogosto organizirajo večere družabnih iger, šivalne klube in obrtne delavnice, poleg tega pa dajejo prostor tudi individualnim projektom članov.

1027 Budimpešta, Margit körút 28-32.

Skupnostni trg Napalatti

Skupnostni trg Napalatti je varno zatočišče v velikem mestu, kamor se lahko zateče vsak, ki si želi malo miru in tišine. Prostor sta ustvarila čudovit par, Dorka Anna Nemes in Nándor Terék, za katera so narava, trajnostni razvoj in podpora razvoju odnosov v skupnosti vedno pomembni. Ta pristop se odraža tudi na Trgu skupnosti Napalatti, kjer imata še posebej pomembno vlogo samospoznavanje in poglabljanje odnosov. V skupnostnem prostoru redno organizirajo različne fizične in duševne programe, na voljo pa so tudi delavnice, pevske skupine in srečanja samospoznavanja.

1092 Budimpešta, Kinizsi utca 37.

Mladinski skupnostni prostor B29

Mladinski skupnostni prostor B29 je namenjen predvsem mladim, ki želijo razviti resnične, osebne odnose in prijateljstva v okolju, kjer sta v ospredju razvoj in učenje. Prizorišče na prijetni ulici Bartók Béla ut pogosto gosti gledališke predstave, predstave na temo varstva narave, srečanja za samorazvoj in dogodke v univerzitetnih domovih. Organizatorja skupnostnega prostora, ki ima sodoben in mladosten slog, si nenehno prizadevata, da bi mladim zagotovila redne in raznolike možnosti za rekreacijo.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 29.

Skupnostni prostor Itt és Most

Skupnostni prostor Itt és Most, ki deluje od leta 2018, združuje elektrizirajočo moč gledališča in skupnostnih izkušenj. Društvo Tukaj in zdaj je sanjalo o kraju, kjer se lahko srečajo različne umetniške oblike in načini razmišljanja. Osredotočenost baze v Pešti, ki se nahaja le nekaj minut hoje od Kálvinovega trga, je na improvizacijo, zainteresirani pa imajo možnost sodelovati v programih za gradnjo skupnosti in vznemirljivih predstavah. Dejavnosti skupnostnega prostora se osredotočajo predvsem na gledališče, igre, literaturo, film in okoljsko ozaveščanje, zahvaljujoč raznoliki programski ponudbi pa lahko vsakdo najde sprostitev, ki mu je pri srcu.

1092 Budimpešta, Ráday utca 18.

Skupnostni prostor ODU

V kulturnem in samospoznavalnem prostoru ODU se harmonija in introspekcija obravnavata kot neprecenljiva zaklada. Lokacija je idealna izbira za tiste, ki želijo pobegniti od neskončnega vrveža prestolnice in najti svoj notranji mir. V skupnostnem prostoru je gibanje bistveni element osvobojenega obstoja, zato se lahko zainteresirani razvijajo predvsem v obliki joge, plesa, iaido-joda, uživate pa lahko tudi v neverjetnih energijsko osvobajajočih ženskih krogih in pevskih sejah ter fantastičnih delavnicah.

1122 Budimpešta, Krisztina körút 15.