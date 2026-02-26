Kultna peštanska restavracija se ponovno odpira v Budi

Eden najbolj priljubljenih rednih gostov v prestolnici bo kmalu ponovno odprl svoja vrata: Keksz bo goste sprejemal na povsem novi lokaciji, na drugi strani reke.

Verjetno ni nikogar v prestolnici, ki se ne bi spominjal kultne restavracije na Madáchovem trgu: ne glede na to, ali smo si zaželeli veliko porcijo kruha Bundás, okusnega kosila ali malo časa na terasi, je Keksz vedno imel tisto, kar smo iskali.

Minilo je več kot leto dni, odkar smo nazadnje naročili na legendarnem zbirališču v 7. okrožju. Keksz je s svojimi ugodnimi cenami in neponovljivim vzdušjem pod arkadami Madáchovega trga čakal Budimščane in turiste že skoraj 13 let, vse do oktobra 2024.

Vendar slovo še zdaleč ni bilo dokončno: novi Keksz je že v gradnji in namesto vrveža mestnega središča je stopil na budimsko stran. Kje točno se bo zgodba nadaljevala, še ni bilo razkrito – toda tisti, ki imajo oko za razmišljanje, verjamejo, da bo prestolniški gastropub našel dom v bližini budimskega mostišča Margaretin most.