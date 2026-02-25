Poslovilno zimsko potovanje med skritimi dragulji pozabljenega Ormánsága

Čeprav moramo potovati vse do najjužnejšega konca države, je še vedno vredno vzeti daljši čas potovanja, ko se bliža pomlad, da bi odkrili skrite zaklade Ormánsága in njegove ljudske običaje, ki so nezasluženo pozabljeni.

Grad Batthyány-Draskovich in arboretum Sellye

Grad Draskovich v baročnem slogu je prvotno zgradila družina Batthyány, ki je dokončno zamenjala lastnika kot poročno darilo v zgodnjih 1800-ih, ko se je Erzsébet Batthyány-Strattmann poročila s Károlyjem Draskovicsom. Grad, ki je pod spomeniškim varstvom, sega v 18. stol. današnjo obliko je dobil sredi stoletja. Ogromen botanični vrt, ki pripada gradu, kaže svoj najlepši obraz pozno pozimi: zaščitene rastlinske vrste začnejo cveteti že februarja. Park je tudi dom na stotine listopadnih in zimzelenih drevesnih vrst.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1.

Mulberry Country House

Kljub majhnemu obsegu vas Szaporca, majhna vasica v vzhodnem Ormánságu, pričakuje s številnimi razburljivimi znamenitostmi in programskimi priložnostmi. Če ste bili tam, se prepričajte, da obiščete Eperfa Tájház, kjer lahko spoznate ljudske običaje in dolgoletne tradicije regije Ormánság. Vendar pa ta očarljiva lokacija ni posebna le zaradi zanimivih razstav: na kraju samem ni zbrane vstopnine, podeželska hiša deluje s častnim skladom zahvaljujoč delu navdušenih članov lokalnega združenja. Na vrtu obiskovalce čakajo čudoviti hišni ljubljenčki, ki jih bodo oboževali tako otroci kot odrasli.

7843 Szaporca, Kossuth Lajos utca 56.

Jezero Hétöles

Po obisku Eperfa Tájház obvezno obiščite jezero na območju, ki se po naključju ni imenovalo jezero Hétöles, saj v resnici pokriva le sedem sežnjev. Vendar pa bo majhno jezero očaralo vaše srce ne samo zaradi tega: lahko doživite miren mir narave v lepem in mirnem okolju na obali, zato se ljudje tega območja vračajo sem in tja, da bi počivali tukaj. Prigrizke, ki jih prinesete s seboj, lahko uživate pri pokritih mizah tukaj, kjer lahko celo pečete. Če imate srečo in se imate lepo, je asfaltirana cesta okoli jezera vsaj tako idealna za prijetno kolesarjenje.

7843 Širjenje

Center za obiskovalce ʼ-Dráva

Center za obiskovalce, ki je odprt vse leto, ponuja popolno sprostitev za tiste, ki se želijo napolniti v bližini narave, vendar bi radi spoznali kraj med potovanjem. Center za obiskovalce Ős-Dráva predstavlja naravne vrednote in tradicije Ormánsága na kompleksen in izkustveno usmerjen način. V glavni stavbi si lahko ogledate interaktivno razstavo, ki predstavlja naravne in kulturnozgodovinske vrednote regije, kjer ima pomembno vlogo tudi etnografija Ormánsága. Ne zamudite tudi naravnih poti, kjer lahko ugotovite, kako je mogoče nekdanje poplavno kmetovanje prenesti v sedanjost, spoznate pa lahko tudi divje živali Dráve. Opazovanje ptic na tem območju