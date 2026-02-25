6 romantičnih izletniških destinacij po vsej državi za aktivno valentinovo

Če želite aktivno preživeti valentinovo, ste na pravem mestu: po vsej državi imamo čudovite destinacije za prijeten sprehod ali pohod na valentinovo.

Jezerska jama Tapolca

Mesto v sredozemskem slogu v Blatnem višavju je vredno obiskati tudi pozimi, saj se boste med vožnjo po vijugastih cestah počutili kot v romantičnem filmu. Vendar Tapolca ni znana le po svojih vodah zaradi bližine Blatnega jezera, saj je dom čudovitega, osamljenega jezera Malom in Jezerske jame – boljše lokacije od slednje ne bi mogli najti, če bi načrtovali vožnjo z ladjo v slogu Disneyja! Vendar pa bodite pozorni, da je center za obiskovalce zelo priljubljen, zato ne pozabite kupiti vstopnic dovolj zgodaj!

Arboretum in živalski vrt Bábolna

Arboretum Bábolna, ki se razprostira na 20 hektarjih, je dom več kot 150 zimzelenih dreves in grmovnic, zato je lahko dobra izbira tudi v zimskih mesecih, če želite preživeti valentinovo v naravi. Vredno se je sprehajati z odprtimi očmi, saj ste s prihodom pomladi morda tu in tam opazili kakšen brst. Najbolj romantičen kotiček v okolici je nedvomno počivališče na otoku majhnega jezera v vrtu, do katerega je mogoče priti po očarljivem lesenem mostu. Poleg arboretuma, vrednega razglednic, bodo za sladke trenutke v živalskem vrtu poskrbele tudi čudovite koze, jagnjeta in alpake.

2943 Bábolna, Mészáros út 1.

Nőtincs in okolica

Očarljivo poimenovani Nőtincs ni romantična destinacija le zaradi svojega imena, saj v okolici najdete nešteto čudovitih pohodniških točk, pa naj se podate na pohodniške poti Börzsönyja ali pa se odpravite proti lažji, 292 metrov visoki Csipkés-hegy. Na voljo je tudi veliko vodnih atrakcij: nepozabne romantične trenutke lahko doživite v nemotenem miru ob čudovito lepem ribiškem jezeru Szent István, ki pripada vasi, če pa se vam zahoče, se sprehodite okoli jezera Bánki, ki pozimi pokaže povsem drugačen obraz.

Grad Csókakő

Ko se bliža valentinovo, težko najdete bolj romantičnega programa kot raziskovanje gotskega gradu. Grad Csókakő, ki pripada okrožju Fejér in si ga je mogoče ogledati brezplačno, je edina srednjeveška trdnjava na tem območju. Zanimivo pri stavbi je, da se ne nahaja na vrhu Vértesa, temveč na boku, na pečini, kar ponuja čudovit razgled na skrite vinograde in vas spodaj. Do gradu vodi odlična pohodniška pot, ki včasih poteka skozi strmejše dele – zato ne pozabite pohodnih čevljev doma, še posebej v tem letnem času!

8074 Csókakő, predmestje

Razgledna točka Kövesdi, Noszvaj

Nekronana kraljica romantičnih umikov je Noszvaj: slikovito mestece ob vznožju gorovja Bükk bo vsakogar navdušilo, zaradi svoje srečne lege pa velja tudi za odlično izletniško destinacijo. Najbolj priljubljena pohodniška destinacija v okolici je razgledna točka Kövesdi, do katere lahko pridete iz Síkfőkúta skozi dolino potoka Kánya po čudoviti 7-kilometrski pohodniški poti. Po pohodu si oglejte edinstvena jamska bivališča naselja, ki ohranjajo spomin na podzemno gradnjo. Tukaj se splača preživeti cel vikend, saj se lahko po napornem pohodu spočijete v prijetnih nastanitvah v bližini gozda – tako ali tako ne morete odkriti toliko zanimivih stvari v enem dnevu!

Rózsakő, Badacsonytomaj

Čeprav je do sezone vrtnic še dolga pot, vas Rózsakő, ki se nahaja na južni strani Badacsonyja, čaka še februarja. Znamenitost ima zelo romantično zgodovino: Róza Szegedy in Sándor Kisfaludy sta tukaj preživela toliko časa, da so domačini skalo poimenovali po pesnikovi muzi. Po legendi se bo par, ki se bo usedel na bazaltno skalo in se držal za roke, poročil v enem letu – zato, če ste že imeli idejo, ne oklevajte več, saj bo panorama s pogledom na Blatno jezero zagotovo naredila veliki trenutek nepozaben.