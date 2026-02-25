7 odličnih kegljišč v Budimpešti, če želite ubiti čas z igro pozabe

Če iščete aktivnosti v zaprtih prostorih, sprostitev za večer med tednom ali vikendom, je zdaj čas, da obiščete najboljša kegljišča v prestolnici, saj Budimpešta na srečo ponuja nešteto odličnih krajev za to.

Kegljišče Sugár

Eno najbolj priljubljenih kegljišč v Budimpešti se nahaja v istoimenskem nakupovalnem središču na trgu Örs Vezér. Zahvaljujoč znižanim ponudbam za pare izstopa tudi kot kraj za zmenke, zaradi ogromne zmogljivosti kegljišča pa lahko tukaj organizirate celo rojstne dneve ali večje dogodke, aktivnosti za krepitev timskega duha. Zahvaljujoč restavraciji, ki se nahaja v notranjosti, vam ni treba zapustiti prizorišča, če ste lačni, poleg običajnih sendvičev in pic lahko najdete vse na jedilniku, od lahkih predjedi do govejega zrezka.

1148 Budimpešta, Örs vezér tere 24.

Anytime in (M)anytime Bar & Entertainment

Ekipa Anytime vas zdaj čaka na dveh lokacijah na ulici Király, saj so januarja 2025 nekaj ulic stran odprli novo enoto z imenom (M)anytime. Ne glede na to, katero izberete, se lahko le dobro zabavate: poleg kegljanja oba lokala ponujata brezmejno zabavo z biljardnimi mizami, pikadom in shuffleboardom. Če se utrudite, naročite med odličnimi koktajli in odlično hrano – na originalnem mestu lahko izbirate med hamburgerji, sveže pečenim pecivom in picami, medtem ko bo mali brat pregnal lakoto z legendarnimi langoši.

Anytime Bar & Entertainment: 1068 Budimpešta, Király utca 56. | (M)anytime Bar & Entertainment: 1068 Budimpešta, Király utca 60.

MOM Bowling

Ena najelegantnejših kegljišč v Budimpešti se nahaja v parku MOM v 12. okrožju. Tukaj lahko kegljate do 23. ure vsak dan v tednu – od ponedeljka do četrtka pa lahko steze uporabljate tudi po znižani ceni. Pomembno je omeniti, da lahko stezo najamete za največ 3 ure, hkrati pa jo lahko uporablja 8 oseb. Boljšo izkušnjo v zaprtih prostorih lahko doživite le, če obisk združite s filmom!

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53.

Bowling City

MOM ni edino mesto na ulici Alkotás, kjer lahko dobro kegljate: na dnu hotela Novotel se nahaja tudi dobro vzdrževana steza. Kraj je prijazen tudi otrokom, saj sprejemajo šolske skupine in prirejajo tudi rojstnodnevne zabave – na spletni strani imajo celo brezplačno vabilo, ki ga lahko prenesete, tako da vam tudi o tem ni treba skrbeti. Jedilnik à la carte vključuje dobrote, kot sta goveji zrezek ali kremni lososov zrezek, za najmlajše pa je na voljo ločen otroški meni. Vedno so obvezne predhodne rezervacije, ki jih lahko storite po e-pošti ali telefonu.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 63.-67.

Kegljaški bar restavracije Pearl & Harbor

Kegljaški bar Pearl & Harbor vas pričakuje s čistimi, elegantnimi prostori in najsodobnejšo tehnično zasnovo v Evropi, kjer lahko podirate keglje na osmih kegljaških stezah Brunswick. Poleg kegljanja lahko igrate tudi biljard: tekmujete lahko na skupno treh kakovostnih biljardnih mizah. V restavraciji lahko poskusite tudi specialitete, navdihnjene z madžarsko in italijansko kuhinjo, ljubitelji azijskih okusov pa lahko uživajo v suši baru. Rezervacija se splača od ponedeljka do srede, saj lahko v tem obdobju kegljate po znižani ceni.

1032 Budimpešta, Bécsi út 136.

Kegljaški klub Strike

V kegljaškem klubu Strike na ulici Budafoki út vas čaka pristno retro vzdušje devetdesetih let prejšnjega stoletja, kar ni čudno, saj je takrat kraj prvič odprl svoja vrata športnim navdušencem. Za kegljaškim centrom stoji zelo izkušena ekipa, kar se odraža v kakovosti lokala: igrate lahko na osmih stezah, najmlajši pa so deležni tudi olajšanih žogic, tako da se lahko tudi sami udeležijo kotaljenja. Ne zamudite niti restavracije, saj lahko skupna doživetja kronate z obilnimi obroki in nebeškimi koktajli.

1117 Budimpešta, Budafoki út 111-113.

Kemp za karting in prireditve SilverKart Budapest

Kompleks SilverKart v Kőbányi je odlična izbira tudi za hladnejše dni, kjer poleg kegljanja poteka tudi veliko odličnih programov v zaprtih prostorih: lahko igrate biljard, pikado ali celo karting. Po tekmi se lahko spočijete v na srečo zelo cenovno ugodni restavraciji. Kraj je odličen za rojstne dneve ali teambuilding dogodkov za podjetja, lahko pa je tudi dobra izbira za fantovščine in dekliščine. Pred rezervacijo je vredno natančno preučiti spletno stran prizorišča, saj vas čakajo odlični posebni paketi.

1108 Budimpešta, Kozma utca 3.