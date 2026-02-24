7+1 fantastičnih znamenitosti v Hajdúszoboszlóu in okolici za poznozimski oddih

Obstaja dober razlog, zakaj Hajdúszoboszló pogosto imenujejo »letovišče«. Čeprav je največja znamenitost naselja, ki se nahaja 22 kilometrov od Debrecena, njegova zdravilna termalna voda, lahko naštejemo še kar nekaj razlogov za obisk mesta na Veliki nižini.

Sprostite se v toplicah: Hungarospa Hajdúszoboszló

V duhu prenove na začetku leta je Hungarospa Hajdúszoboszló nepogrešljiva znamenitost ob obisku mesta. Eno najbolj znanih zdravilišč v državi in tudi največji zdraviliški kompleks v Evropi čaka obiskovalce, ki si želijo napolniti baterije in se sprostiti s številnimi zdravilnimi in wellness možnostmi, kot so kopel z utežmi, notranji in zunanji bazeni s termalno vodo, blatne obloge, kadne, masaže in elektroterapija.

4200 Hajdúszoboszló, park Szent István 1.

Sprostitev ob Čolnarskem jezeru

Člnarsko jezero, ki se nahaja v zdraviliškem območju in je manj znano celo domačinom, sploh ni običajno, saj ga ogreva termalna voda, zato pozimi ne zamrzne. Zahvaljujoč temu ribja populacija ostaja aktivna, a ne glede na to ni vredno obiska le za ribiče. V tako mirnem in tihem okolju lahko hitro pozabite na naglico vsakdanjega življenja, pa naj bo to čolnarjenje, opazovanje ptic ali krajšanje časa s sproščujočim sprehodom ob jezeru.

Kultura v muzeju Bocskai István

Muzej Bocskai István vas vabi na kulturno doživetje s sedmimi stalnimi razstavami v treh stavbah. Med različnimi, več kot zanimivimi razstavami je seveda več razstav, ki obeležujejo lokalno dediščino. Tukaj lahko najdete vedno večjo zbirko Retro ’70-’80 oziroma največjo retro zbirko v regiji, ki za izboljšanje obiskovalčeve izkušnje uporablja tudi interaktivna orodja, kot je simulacija vožnje Trabanta.

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

Hajdúszoboszlói Fazekasház

Med sprehodom po ulici Ady Endre v Hajdúszoboszlóju boste hitro opazili nenavadno stavbo, opečnato, slamnato streho Fazekasház, ki spominja na mojstra ljudske umetnosti Istvána Fazekasa. Muzej, ki je bil odprt leta 1976, je bil zgrajen posebej za ta namen in nikoli ni služil kot stanovanjska stavba. Danes gosti tudi zbirke ljudske umetnosti in obiskovalcem pomaga, da se seznanijo z ljudskim izročilom in lončarstvom prek muzejskih izobraževalnih srečanj.

4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre utca 2.

Čarobna doživetja v Obrnjeni hiši

Obrnjena hiša, priljubljena turistična atrakcija v Hajdúszoboszlóu, si jo lahko ogledate vse leto: lahko hodite po stropu, a komaj dosežete parket. Otroci, mlajši od 12 let, upokojenci in skupine imajo popust za vstop. Pred glavno sezono se lahko od 10. do 18. ure igrate z varljivo gravitacijo. Ta neverjeten prizor bo trajno doživetje za vso družino!

4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 53.

Posebna atrakcija: Zvonnica

Ena od posebnih atrakcij Hajdúszoboszlóa je Zvonnica, ki se nahaja na robu vasi in je skupna stvaritev umetnice Edit Oborzil in arhitekta Zoltána Rácza. Krožna stavba odprtega tipa z izrezljanimi stebri in poslikanimi signalnimi drevesi se nahaja v parku Szent István. Poleg občudovanja šopka ogromnih zvonov lahko dobite tudi vpogled v svet livarstva zvonov in lokalnih tradicij.

4200 Hajdúszoboszló, park Szent István 1.

Doživetje v narodnem parku Hortobágy

Neprimerljiv razgled na neskončno ravnino, vznemirljivo divje živali, vodeni tematski ogledi: le trije od številnih razlogov za obisk Uprave narodnega parka Hortobágy v bližini Hajdúszoboszlója. To območje je kot kulturna krajina od leta 1999 na seznamu svetovne dediščine UNESCO. O trenutnih programih, pa naj gre za serijo predavanj, predstavitev nočnega neba s teleskopom ali zimski ogled, se lahko seznanite na spletni strani.

+1 Zimska zabava z avtobusi v Hajdúszoboszlóu (28. februar 2026)

Zadnji februarski dan lahko ujamete avtobuse v Hajdúszoboszlóu: povorka avtobusov se začne ob 17. uri na promenadi Mátyás király in se odpravi do parka Szent István. Program seveda dopolnijo bleščeč ognjeni ples, prižiganje ognja ob spremljavi starodavnih ritmov in vznemirljiva predstava žongliranja z ognjem. Na koncu dogodka bosta tradicionalno sežiganje lutk in spektakularna ognjena predstava poskrbela, da v prihodnjih mesecih ne bomo videli niti sledu zime. Vsi, ki bi želeli slabo vreme prenesti v toplejše podnebje, se lahko pridružijo brezplačnemu dogodku in veseli paradi.