7 čudovitih madžarskih romantičnih filmov na Netflixu za popestritev valentinovega leta 2026

Za vas smo zbrali najboljše madžarske romantične filme iz zadnjih nekaj let na Netflixu. Popestrite si valentinovo z enim od njih!

Tako si popoln/a

Po neuspehu svoje knjige poskuša András, romanopisec v težavah, izkoristiti uspeh Kata, uspešne pisateljice. Bo ljubezen našla pot kljub skritim motivom?

Božič

Po neuspešnem predlogu razočarani gasilec prevzame nadzor nad božičnim sejmom in spozna prijazno učiteljico, ki poskuša ozdraviti njegovo srce.

Začela sva skupaj

Ko se skupina srednješolskih prijateljev desetletje po končani srednji šoli ponovno sreča, se razplamtijo stare naklonjenosti in zapleti ter postane jasno, koliko so se spremenili od mature.

Življenje

Slaščičar želi rešiti svojo kavarno pred stečajem, zato najame lažnega moža in sina, da sodelujeta v tekmi za družinska podjetja v stiski.

Šla sem teči

Tri ženske se odločijo, da bodo pretekle maraton v spomin na svojega očeta – toda ali bo njihova ljubezen dovolj, da bodo prebile ciljno črto brez treninga?

Slučajno sem napisala knjigo

Nina je najstnica, ki sanja o tem, da bi postala pisateljica – a potem spozna, da se njeno življenje spreminja v roman s svojo zgodbo, liki in preobrati.

Strastne ženske (na Netflixu od 12. februarja)

Lilla, parna terapevtka, doživi neprijetno presenečenje, ko njen mož oznani, da se želi ločiti. Njena nekoliko nenavadna mama organizira izlet na podeželje, da bi jo zamotila.