10 srčnih romantičnih filmov na Netflixu in Co za valentinovo 2026

Za vas smo zbrali najboljše nove romantične filme z madžarskih spletnih mest za pretakanje. Uglasite se s temi kreacijami za valentinovo 2026!

Moj partner poleti (Netflix)

Poppy je svobodomiselna. Alex rad vse načrtuje. Po več letih skupnih počitnic se prijatelja sprašujeta, ali ne bi tvorila popolnega para kot diametralno nasprotnega.

Moje leto na Oxfordu (Netflix)

Američanka uresniči svoje sanje o univerzi v Oxfordu, ko se zaljubi v očarljivega, a resnega Britanca, ki ji popolnoma načrtovano življenje obrne na glavo.

Večkratna ljubezen (Apple TV+, Telekom TV GO)

Rutinski zakonski posrednik končno najde popolnega partnerja v svojem življenju: vse se ujema, vse „tick” je na mestu. Toda ravno takrat se pojavi njegova stara ljubezen –, ki je, čeprav nikakor ne izpolnjuje pričakovanj, še vedno nerazložljivo privlačna. Drugi človek je bogat, prefinjen in nudi varnost – odločitev navsezadnje ni lahka.

La Dolce Villa (Netflix)

Potem ko se njegova hči odloči kupiti propadajočo toskansko vilo, Eric odhiti v Italijo, da bi jo pregovoril, vendar najde lepoto, romantiko in nov namen v življenju.

Soteska (Apple TV+)

Dva elitna agenta sta poslana v stražne stolpe na obeh straneh skrivne soteske, da bi zaščitila svet pred nevidno grožnjo. Ko na daljavo oblikujeta odnos, se vedno bolj približujeta skrivnosti kataklizme, ki ogroža človeštvo.

Tudi če najina ljubezen nocoj izgine (Netflix)

Srednješolka se vsak dan zbudi brez spominov in začne hoditi s sramežljivo sošolko. Ali lahko njuna ljubezen z vsakim začetkom postane močnejša?

Seznam sanj (Netlfix)

Ko se mlada ženska na željo svoje matere odpravi uresničiti svoje najstniške želje, odkrije družinske skrivnosti, najde ljubezen – in se ponovno odkrije.

O galopirajočih konjih (HBO Max)

Muriel in njen mož Lee bosta z navdušenjem začela novo življenje, ko pride Leein brat in vse preglasi, Muriel pa se korenito spremeni.

Bridget Jones: Do norosti (Apple TV+)

Bridget poskuša najti svoje mesto v življenju in znova ljubiti v četrti epizodi, ovdovela z dvema otrokoma. Ko se loti dela, preizkuša aplikacije za zmenke in spoznava nove ljudi, jo podpirajo prijatelji in družina, vendar se sooča s številnimi izzivi in zadregami.

Jane Austen mi je uničila življenje (HBO Max)

Agathe dela v pariški knjigarni, medtem ko ceni pisateljske sanje, vendar se že dolgo bori z ustvarjalno krizo. Je oboževalka romantike in Jane Austen in ko jo njena najboljša prijateljica spravi v pisateljski tabor v Angliji, se zdi, da lahko končno preživi svoj trenutek Austen. Namesto tega pa se znajde sredi ljubezenskega trikotnika.