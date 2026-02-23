9 senzacionalnih budimpeštanskih programov za hladnokrvne, kjer lahko uživajo v zadnjem zimskem mesecu brez tresenja

Februarja se tisti, ki jih zebe, raje odpovedo novim izkušnjam, kot da bi zapustili toplino svojega doma. A zanje imamo dobro novico: Budimpešta ponuja številne notranje programe, ki obljubljajo pustolovščine brez tresenja – mi vam predstavljamo najboljše!

Ples v secesijskem sijaju

Čeprav se karnevalska sezona konča 17. februarja, imate še vedno priložnost, da se nekaj dni pozneje udeležite nepozabnega plesnega večera. V vili Ráth György ne oživijo le zgodovina, temveč tudi umetniški predmeti: 21. februarja bodo z uro plesa v tem obdobju obujali svet plesov iz obdobja reformacije in preloma stoletja, razkrili pa vam bodo celo skrivnosti plesnega menija in mode. Če bi radi prispeli v resnično domiselnem karnevalskem kostumu, se navdihnite v secesijskih umetniških delih v vili Ráth!

Savna na bregu Donave

Ogled prve skupnostne savne v Budimpešti, savne Pelikan, se nadaljuje. Zahvaljujoč posebni mobilni savni si lahko februarja ob vikendih na bregu Donave napolnite baterije v resnično toplem okolju. Ta mesec lahko savno, narejeno iz konjske vprege, preizkusite na bregu Árasztó, bregu Donave Soroksár, v Rómainu in Csepelu – vredno je slediti Facebook strani savne Pelikan, da ne zamudite, če bo obiskala vašo okolico!

Tropski sprehod po Botaničnem vrtu

Botanični vrt ELTE skriva toliko zelenih čudes tudi v zimskih mesecih: če bi radi občudovali rastline v prijetno toplem okolju, sta Viktorijina hiša in Palmova hiša pravi kraj za vas! Zahvaljujoč tropskim in subtropskim rastlinam, pravljičnim vrtnicam, orhidejam, kaktusom in ogromnim palmam se lahko počutite, kot da ste poleteli na sončni otok. Ogledati si je vredno tudi tematske programe Botaničnega vrta, ki popestrijo zimo z dogodivščinami blizu narave.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Stisnite se v zimsko gastronomsko zavetje

Tudi dobrote so v hladnem vremenu boljše – zato se umaknite v prijetno gastronomsko zavetje in pustite, da se vaše telo in duša ogrejeta z dobrotami. Naj bo to vzdušje koče ali mehurčkastih iglujev, v Budimpešti in njeni okolici v hladnih mesecih čaka, da jih odkrijete nešteto majhnih škatlic z dragulji. Naj se torej gastronomsko potovanje začne!

Delavnica pletenja šalov za začetnike

Zahvaljujoč pletilskemu klubu Nem sapka ne boste imeli več razloga za trepet: 17. in 24. februarja lahko na delavnici, prijazni za začetnike, izdelate stilsko topel kos sezone, Sofijin šal! Na dogodku v Kávébab Kávézó lahko postavljate vprašanja, upočasnite, se sprostite in kar je najboljše, si med pletenjem celo privoščite kavo. Materiali in spodbudno vzdušje so na voljo, vse, kar morate pripraviti, je ščepec ustvarjalnosti!

Brezplačne razstave za ljubitelje umetnosti

Na srečo vam v Budimpešti ni treba seči globoko v žep, če ste žejni malo kulture, saj februarja ljubitelje umetnosti čakajo nešteto brezplačnih razstav z odprtimi vrati. Na cenovno ugodnih razstavah lahko med drugim dobite vpogled v svet abstraktnega slikarstva in fotografije ter se celo naučite, kako stenska dekoracija postane sodobno umetniško delo.

Vaša finska kulinarična pustolovščina v Skandinavski hiši

Skandinavski gastro klub se februarja ne bo ustavil, njegov naslednji cilj pa je Finska. Ni treba skrbeti, niti temperatura niti ozračje ne bosta 21. februarja v Skandinavski hiši ledeno mrzla – ljubitelje nordijskega načina življenja čakajo dobrote, odličen smeh in vznemirljivi pogovori. In kaj vas čaka med vašo kulinarično pustolovščino? Odlične recepte najdete na Facebook strani Skandinavske hiše: izberite finski recept od tam ali iz drugega vira, ga pripravite, vzemite s seboj na dogodek in se nato med okušanjem različnih kreacij spoznajte med seboj in s finsko gastronomijo!

Termalna voda za ogrevanje duše v zgodovinskih kopališčih

Nič ni boljšega kot potopiti se v vročo termalno vodo in spomine na preteklost – in budimpeštanske zgodovinske kopališča imajo vse, kar potrebujete za tovrstno sprostitev. Če še niste, to zimo obiščite vsaj enega od njih in se prepričajte, kako kultura zdravilišč doživlja renesanso!

Filmski festival za ljubitelje filma

Ljubitelji filma si lahko v prvi polovici leta v koledarjih označijo več filmskih festivalov: festivali skandinavskih, dokumentarnih, francoskih in celo animiranih filmov jih bodo navdušili z odličnimi deli. Zato si oglejte ponudbo in si čim prej rezervirajte vstopnice – saj so to filmi, o katerih bodo februarja vsi govorili.