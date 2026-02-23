6 skrivnih kotičkov za zmenke v Budimpešti in okolici za romantična in intimna doživetja

Z bližajočim se valentinovim se morda sprašujete, kam se skriti z ljubljeno osebo za romantičen zmenek v Budimpešti. Če iščete popoln kraj, ste na pravem mestu – za vas smo izbrali najboljše skrivne kotičke za zmenke!

Intimna kava med knjigami: Tompa17

Ko stopite v skriti dragulj ulice Tompa v 9. okrožju, Tompa17, vas bo prijetno domače vzdušje takoj prevzelo. Tompa17 je miren, prijeten kotiček mesta in seveda bi lahko bil popolna lokacija za romantičen zmenek. Knjižna kavarna seveda ni le edinstvena po svojem vzdušju, ampak vas ne bo razočarala tudi njena ponudba, kave in svežega peciva.

1094 Budimpešta, Tompa utca 17/a

Romantični sprehod v naravi: Botanični vrt Soroksári

Z bližajočo se pomladjo si vsi zaželijo zapustiti svoje štiri stene, Botanični vrt Soroksári v 23. okrožju pa ponuja odlično priložnost za to. Nič ni lepšega od narave, ki se počasi prebuja, in februarja lahko že opazujete zvončke in kresničke, ki na več mestih odpirajo svoje cvetne liste. Sprehodite se po skoraj 27 hektarjev velikem botaničnem vrtu in se prepustite čarovniji narave, ki se počasi prebuja! Preden se odpravite na pot, preverite trenutni odpiralni čas!

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Ustvarjalnost v kocki: Studio 103

Če želite uresničiti svoje ustvarjalne ideje, potem je Studio 103 v 11. okrožju pravi kraj za vas, kjer lahko iz meseca v mesec pokažete svojo najbolj ustvarjalno plat. Naj gre za lončarstvo, linorez, vezenje ali sitotisk, vam bo majhen, družinam prijazen studio zagotovo pomagal razvijati se do mile volje. Poleg tega, če ste manj ustvarjalen par, a imate radi kulturne in gastronomske programe, se vseeno splača pregledati vznemirljive ponudbe iz meseca v mesec.

1117 Budimpešta, Irinyi József utca 23.

Prijetna notranjost in srčne pijače: Műterem Kávézó

Iskala sem prijeten kraj na ulici Tavaszmező utca v 8. okrožju, kjer se lahko ob skodelici kave mirno potopite v besede svoje ljubljene osebe. V Műterem Kávézó kakovost kave ni prepuščena naključju, kavna zrna, pražena v lokalu, pa še nikogar niso razočarala. Dobra novica je, da tukaj ne manjka umetnosti, saj so stene prijetne kavarne okrašene z umetniškimi deli, ki ustvarjajo neponovljivo vzdušje.

1084 Budimpešta, Tavaszmező utca 19.

Izlet z roko v roki: Razgledna točka Kaán Károly

Ko se bliža pomlad, se pustolovski pari odpravijo proti hribu Nagy-Hárs in obiščejo razgledno točko Kaán Károly. Z razgledne točke, visoke 454 metrov, se vam odpre skoraj 360-stopinjski razgled, ki ga prekinjajo le impresivne verige hriba János. Občudujete lahko središče in severni del Budimpešte, gorovje Pilis in Višegrad, za njimi pa Börzsöny in njegov najvišji vrh, Csóványos. Lahko pa se potopite tudi v razgled na kotlino Zsámbéki.

Namišljena pustolovščina na vzhodu: Japonski vrt Szentendre

Szentendre, eno najbolj romantičnih naselij v Budimpešti, ponuja številne čudovite znamenitosti. Japonski vrt je še posebej intimen in miren, idealna izbira za romantičen kratek sprehod, kjer se lahko potopite v orientalsko vzdušje. V vrtu, ki je bil letos odprt pred natanko 10 leti, si lahko napolnite baterije v bližini narave, v družbi majhnega jezera in pagode, ki počiva na njegovem bregu.

2000 Szentendre, Czóbel sétány