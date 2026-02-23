Najljubša soba pobega v Budimpešti vas čaka z nepozabnimi doživetji in odličnimi picami

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Neverland postal eden izmed najljubših krajev v mestu. Ni čudno, saj prav tukaj najdete najboljše koktajle, najbolj edinstvene neapeljske pice in najbolj vznemirljive sobe pobega.

Na naslovu Dohány utca 22-24 nas čaka nadrealističen svet, poln neonskih luči – to je Neverland, kraj, kjer lahko hkrati doživite vznemirjenje posebnih okusov in sob pobega. Uspelo jim je, kar le redkim: izstopati iz množice sob pobega, zahvaljujoč dekoracijam in izjemno dobro premišljenim igram.

Med slednjimi lahko najdete tudi igre, ki jih je mogoče igrati v parih in ekipah, na najrazličnejše teme – za začetek priporočamo Veliki rop denarja in Sobo azteške grobnice. Ker so vrste iger zelo raznolike, bodo tudi ljubitelji logičnih in ustvarjalnih ugank našli svoje.

V Neverlandu gresta maksimalistična zasnova in prijazno vzdušje z roko v roki: tukaj se lahko počutimo, kot da smo na obisku pri dragih prijateljih. Izkušnjo bodo dopolnile posebne ponudbe pijač – na srečo bar z džunglo ponuja tako odlične koktajle, da se splača obiskati najbolj čarobno mesto na ulici Dohány samo zaradi njih!

Dobra novica za ljubitelje italijanske kuhinje: Neverland je pred nekaj leti odprl svojo restavracijo, Neverland Pizzeria, in ekipa tukaj se ni zadovoljila z nič manj kot nazivom najboljše. Tako po znanih pravilih testo pripravljajo tanko, mehko, z zračnim robom, dodajo pa tudi kislo testo, da je neapeljska gastro zvezda bolj prebavljiva.

Ne glede na to, ali gre za sobe pobega, pico ali koktajle, je Neverland vedno dobra izbira – z družino, prijatelji ali z osebo, ki jo imate radi.

Neverland

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.