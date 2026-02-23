Letos bodo na Donavi zazveneli Straussovi najlepši valčki, ki jih bo spremljala čudovita panorama.

Glede na veliko zanimanje lani bodo najlepši valčki Johanna Straussa mlajšega februarja letos ponovno zazveneli na Donavi, na največje veselje ljubiteljev klasične glasbe.

Johann Strauss, znan tudi kot kralj valčkov, je imel resen vpliv ne le na Dunaj 19. stoletja, temveč tudi na Madžarsko, saj si je s pogostimi nastopi v Budimpešti in deli na madžarske teme pridobil izjemno priljubljenost doma. Mnogi ne vedo, toda hitra polka “Éljen a Magyar!” je bila napisana posebej v čast Madžarom po kompromisu.

Več kot sto valčkov, ki jih je Strauss skomponiral, je prefinjenih in energičnih, njihov ritem pa takoj očara občinstvo. Ni čudno, da strast do glasbenika traja še danes, zato se lahko 28. februarja 2026 že drugič udeležite izleta z ladjo po Donavi, ki je povezan s Straussovim koncertom.

Med tem posebnim izletom ne boste le doživeli glasbe, temveč boste odkrili tudi najlepše osvetljene znamenitosti Budimpešte: parlament, ki plava v poplavi svetlobe, grad Buda in grajski vrtni bazar, mostove, ki povezujejo mesto, in impozantne stavbe na pomolu, ki v vsakem trenutku ponujajo osupljivo panoramo.

Na uro in pol dolgem izletu z ladjo lahko prisluhnete Straussovim delom v izvedbi Donavskega simfoničnega orkestra, ki je zasluženo znan tako doma kot v mednarodnem prostoru in letos praznuje 65. obletnico delovanja pod taktirko dirigenta Gáborja Horvátha.

Ustvarjalnost ansambla je pohvaljena zaradi dejstva, da se poleg tradicionalnega simfoničnega programa na svojih koncertih dotikajo tudi posebnih glasbenih trendov, ki znajo pritegniti nove plasti občinstva – zato se morda splača udeležiti tega nepozabnega večera tudi tistim, ki morda Straussovih del ne poznajo poglobljeno.

Število mest je omejeno, zato si, če ne želite zamuditi te ekskluzivne izkušnje, čim prej zagotovite mesto.