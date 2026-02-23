7 srčnih romantičnih serij na Netflixu, ki jih morate spremljati za valentinovo 2026

Zbrali smo najboljše nove romantične serije in sezone na Netflixu za februar 2026. Prisluhnite tem naslovom za valentinovo!

Ransom Canyon

V majhnem teksaškem mestu, polnem strasti, se tri kmetijske dinastije borijo za svojo zemljo, dediščino in svoje ljubljene.

Vse razen tega

Ko se liberalni podkaster in samski rabin zaljubita, je edino vprašanje, ali lahko njun odnos preživi njun različen življenjski slog in tesno povezane družine.

Sullivan’s Crossing

Ko se Maggieina uspešna kariera nevrokirurginje obrne na glavo, se vrne domov v idilično Novo Škotsko, kjer se sprijazni s svojo preteklostjo in se z njo ponovno poveže.

Emily v Parizu

Nova strast. Nova moda. Nova Emily? Pogumen ameriški direktor marketinga poskuša svojo srečo v življenju in ljubezni, potem ko dobi sanjsko službo v Parizu.

Ljubitelji ledu

Nekdanja plesalka na ledu se vrača na led z vznemirljivim novim partnerjem, a še vedno goji čustva do svoje prve ljubezni.

Jaz in fantje Walter

Po tragediji, ki ji uniči življenje, se dekle preseli k veliki družini svojega skrbnika v majhnem mestu in se uči novih lekcij o ljubezni, upanju in prijateljstvu.

Bridgerton

V najnovejši epizodi serije večni samec Benedict Bridgerton končno najde svojega tekmeca na plesu v maskah v podobi očarljive služkinje v preobleki.