Pustni četrtek 2026: 5 nepozabnih ponudb za najbolj požrešni dan v letu

Letos je 19. februar pomemben praznik za gurmane, restavracije po vsej državi pa se nanj pripravljajo z nepozabnimi popusti. Po ljudskem izročilu pustni četrtek, ki sledi pepelnični sredi, ponuja priložnost za še zadnjo veliko pojedino, preden se za 40 dni posta poslovite od okusnih dobrot. Ne glede na to, ali sledite tradiciji ali ne, se zagotovo splača izkoristiti ponudbe naslednjih 5 restavracij 12. in 19. februarja ter se še en mesec najesti požrešnosti!

Špiler, Budimpešta

Če še niste bili v eni od ikoničnih restavracijskih verig v prestolnici, je zdaj idealen čas! Spíler Original na ulici Király, Spíler Biergarten v gradu Buda in Spíler Buda v parku MOM prav tako pripravljajo nepozabno ponudbo za festival okusov: 12. februarja si lahko privoščite prigrizek v vseh treh gastropubih za polovično ceno, če rezervirate mizo in se sklicujete na požrešni četrtek. Kamor koli se boste odpravili, si lahko po odlični ceni napolnite želodec z domačimi burgerji iz 100 % madžarske govedine, klasikami pivskih vrtov in bolj krepčilnimi ter lažjimi prigrizki tistega dne.

1075 Budimpešta, Király utca 13. (Spíler Original) | 1014 Budimpešta, Dísz tér 8. (Spíler Biergarten) | 1123 Budimpešta, Alkotás utca 53. (Gostilna Buda)

Fekete Holló Kisvendéglő, Budimpešta

Fekete Holló Kisvendéglő že od leta 1930 ponuja nepozabna gastronomska doživetja ljubiteljem tradicionalnih, domačih okusov – 12. februarja pa s 50-odstotnim popustom pri rezervaciji mize. Restavracija, ki se nahaja v osrčju gradu Buda, vabi goste na potovanje v realnem času: na jedilniku so klasike, kot so juha s kokošjo kmečko hrano, mesne palačinke Hortobágy, svež dunajski zrezek, somova paprika s sztrapacská omako ali goveja enolončnica s tarhonjo, z velikim popustom zaradi Debelega četrtka. Če nas poslušate, svoje okusno potovanje zaključite z makovim žemljico!

1014 Budimpešta, Országház utca 10.

Baltazár Bar & Grill, Budimpešta

Boemsko vzdušje, odlična vina in najboljše jedi z žara v mestu – to je lahko samo Baltazár! 12. februarja se potopite v svet okusov in ritmov, rezervirajte mizo ob Debelem četrtku in poskusite čim več jedi z Baltazárjevega menija po polovični ceni. Zagotovljeno je uživanje brez slabe vesti z ognjenimi prigrizki, sočnimi mesnimi jedmi, posebnimi burgerji in madžarskimi dobrotami – popolna izbira pijač in sladic pa je le pika na i.

1014 Budimpešta, Országház utca 31.

Apátsági Rege Cukrászda, Tihany

V Tihanyjevi svetovno znani slaščičarni bo tudi veliko razlogov, da se najeste, saj lahko 19. februarja v Apátsági Rege Cukrászda ves dan uživate v sladici po polovični ceni. Pravzaprav si lahko ob panorami Blatnega jezera privoščite celo svoj prvi obrok dneva z odličnim popustom, če pa prispete pozneje, pa lahko uživate v tortah, sladicah in brezalkoholnih pijačah. Prepustite se skušnjavi in poskusite čim več ikoničnih sladic – greh bi bil zamuditi torto Rege Signature in legendarno sivkino kremo!

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 22.

Trattoria il Lago, Balatonfüred

Ljubitelji italijanske kuhinje se bodo na veliki dan praznika, 19. februarja, splačalo odpraviti v Balatonfüred, saj se zagotovo ne bodo mogli upreti nebeški ponudbi pic in testenin v Trattorii il Lago. Istega dne so na voljo tudi pice s kislim testom, sveže testenine, italijanske jedi in brezalkoholne pijače s 50 % popustom v vzdušju trattorije – požrešnost v italijanskem slogu, kot je to v navadi na madžarski obali!

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4.