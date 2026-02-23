Prenovljeni okusi madžarske kuhinje ponujajo gurmansko doživetje v budimpeštanski stari-novi restavraciji

V Market 1897 na Csarnok trgu smo prispeli na siv, deževen februarski dan, a so slastni prigrizki hitro pregnali temne oblake: imeli smo neprimerljivo okusno izkušnjo, ki so jo le še okrepila odlična vina in razkošna postrežba.

Nekadašnja restavracija Borbíróság bo od pomladi 2025 na Csarnok trgu ponujala gurmansko doživetje pod imenom Market 1897 by Borbíróság. Novo ime je subtilna referenca na sosednjo restavracijo Vásárcsarnók na Fővám trgu, ki ni uporabna le za bistro zaradi svoje lahko prepoznavne lokacije. V skladu z načelom »od trga do mize« se tam vsak dan dobavljajo sveže, sezonske sestavine.

Restavracija je bila kmalu po ponovnem odprtju uvrščena na seznam Dining Guide Top 100 – zato ni bilo dvoma, da smo morali ta kraj preizkusiti!

Elegantno, a prijazno vzdušje

Market 1897 izžareva elegantno bistrojsko vzdušje: v restavraciji prevladujejo čisti, temnejši toni, a dvonadstropna jedilnica se zaradi ogromnih oken niti v zimski sivini ne zdi mračna.

Gosta, ki išče nepozabno restavracijsko izkušnjo, najprej prepriča kakovostna, impresivna izbira pijač – zahvaljujoč veseli glasbi in prijaznemu osebju celotna slika niti za trenutek ne bo malodušna niti za tiste, ki so manj izkušeni v kulinaričnih dobrotah.

Najboljše iz ponudbe blackboard in stalne ponudbe

Med našim obiskom smo poleg stalne ponudbe zagotovo želeli poskusiti tudi ponudbo blackboard, ki se spreminja vsake tri tedne, zato smo izbrali mešanico obeh menijev.

Jedi so seveda spremljala vina, ki so se ujemala z jedmi: z vinske karte z več kot 50 mednarodnimi in domačimi artikli smo naročili veličasten Irsai Oliver in elegantno vino cuvée, ljubitelj koktajlov pa je bil deležen osvežilnega gina s tonikom.

Tanko narezana pečenka in račja jetra, postrežena na domačem briošu in postrežena s karameliziranimi breskvami, so se izkazala za odličen začetek, zahvaljujoč rdeči pesi v kombinaciji z modrim sirom in hruško ter francoski čebulni juhi, postreženi s sirovimi krutoni, pa tudi naš vegetarijanski kolega ni odšel lačen.

Omeniti moramo tudi popolnoma usklajen medeno-gorčični preliv, postrežen z govedino: za razliko od mnogih drugih krajev Market 1897 zelo skrbi, da so okusi v nežnem ravnovesju.

Čeprav bi nekatere predjedi lahko postregli kot glavne jedi, smo naše gastronomsko potovanje nadaljevali z odličnimi glavnimi jedmi: naš najljubši je bil račji zrezek s češnjevo omako, v katerem sta trpkost sadja in sočno meso tvorila fantastičen duo.

V nekaterih primerih smo lahko poskusili precej presenetljive kombinacije okusov: takšna je bila ocvrta cvetača s praženimi lešniki, ki nas je hitro navdušila.

In tudi tisti, ki niso ljubitelji začimb, se ne bodo mogli znebiti kopra iz prenovljene krompirjeve enolončnice, ki spremlja file ostriža: za to poskrbita kuharja Gábor Nyilas in Ádám Barna.

Če imate raje bolj klasične okuse, izberite flambirano klobaso, postreženo s cigansko klobaso, domačo gorčico in kruhom iz kislega testa, ki se odlično poda k lokalno pridelanim kumaricam – te najdete tudi na polici nad šankom, kjer čakajo, da jih postrežete v kozarcih.

Za konec pa še sladke dobrote

Že siti smo bili, ko so predstavili čudovite sladice, ki se jim je bilo preprosto nemogoče upreti. Nič čudnega: sadni kruh z medenjakovo peno in granito iz kuhanega vina, torta s slanim karamelom in čokolado ter karnevalski krofi, flambirani pred nami, postreženi z vaniljevo omako in cimetom, so se izkazali za nepogrešljive.

Kosilo smo zaokrožili s kavnimi napitki Goosebumps etiopskega izvora, ki so se s svojimi bogatimi, sadnimi okusi izkazali za odlično poživitev.

Sumili smo, da nas Market 1897 ne bo razočaral – a domov smo se vrnili z še večjo okusno izkušnjo. Vsak, ki jo obišče, ne bo našel napake ne le pri hrani, ampak tudi pri kakovosti postrežbe, zato lahko mirno rečemo: vredno si je vzeti čas.

Tržnica 1897 – Kuhinja in vino by Borbíróság

1093 Budimpešta, Csarnok tér 5.