Potovanje skozi čas v Budimpešti: 4 veličastne kavarne, kjer zgodovina oživi

Prestolnica je preplavljena z legendarnimi restavracijami – a obstajajo štiri veličastne kavarne, ki imajo celo vidno mesto med največjimi gastronomskimi ikonami. Ne glede na to, ob kateri uri dneva jo obiščete, vam vsaka skodelica pove, da ste priča nečemu resnično brezčasnemu.

Kapljica zgodovine s kavo: Centrál Grand Café & Bar

Kavarniška kultura v Budimpešti je svetovno znana in če obstaja kraj, kjer je to resnično oprijemljivo, je to Centrál Grand Café & Bar na ulici Károlyi. Kavarna je že od leta 1887 nepogrešljiv del vrveža vsakdanjega življenja prestolnice – brezčasna izkušnja, združena z današnjim sodobnim udobjem. Visoki stropi, ogromna okna in elegantna notranjost ikonične stavbe spominjajo na svet klasičnih kavarn. Ni naključje, da je bil Centrál v preteklosti pomembno stičišče budimpeštanskega intelektualnega in družabnega življenja – to vzdušje je še danes mogoče doživeti za njegovimi mizami.

Poleg vzdušja je impresivna tudi ponudba, med katero lahko izbiramo od zajtrka do večerje: priljubljene so jedi za brunch, različice jajc Benedikt, klasično pecivo in kakovostne kave, zvečer so velik uspeh tudi koktajli in šampanjci, nato pa glavno vlogo prevzamejo prijetne večerje. Izkušnjo krona skupno 8 ur žive glasbe vsak dan med kosilom in večerjo, ki krepi občutek “velike kavarne”.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Zlato zbirališče prestolnice: New York Café

New York Café je že več kot 130 let eno najbolj znanih zbirališč v mestu, pozimi pa je še bolj čarobno kot običajno. Sivino zunaj resnično prekinja zlata svetloba kavarne, sijaj lestencev in marmornih stebrov – ni naključje, da jo mnogi imenujejo “najlepša kavarna na svetu”.

Nekoč priljubljen kraj pisateljev, pesnikov in umetnikov, danes pa je namenjen tistim, ki si resnično želijo začeti dan v stilu. Zajtrk tukaj je lahko posebna priložnost ali pa celo preprost delovnik spremeni v praznovanje: naj bo to šampanjski zajtrk, klasičen brunch ali le odlična kava z rogljičkom. V kavarni New York nam vse to pride v osvežujoče elegantni postrežbi sredi okraskov notranjosti palače – svetloba, ki se prebija skozi ogromna okna, muranski lestenci in pozlačena štukatura ustvarjajo vzdušje, kot da bi pravkar stopili v pravljico!

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 9-11.

Kjer gastronomija piše zgodovino: Restavracija Gundel

Obstaja svet okusov, ki že generacije opredeljuje madžarsko kulturo sladic in kavarn: to je recepturna dediščina Károlyja Gundla, ki jo lahko resnično spoznamo v restavraciji, ki se nahaja ob vratih Mestnega parka. Znane osebnosti, umetniki, politiki in zgodovinske osebnosti so obiskali stene več kot 130 let stare restavracije Gundel, ki je skozi leta postala prava legenda. Naj bo to grižljaj Somlói galuske, rezina Rákóczi-túrósa ali večna klasična palačinka Gundel, tukaj zgodovina resnično oživi na krožniku – skodelico pa lahko napolnite tudi s kavo, posuto s 24-karatnim zlatom in okrašeno s slonom. Ni naključje, da Gundel še vedno velja za najbolj znano madžarsko restavracijo in kavarno: popoldanska kava je prav tako dobra kot praznično kosilo ali elegantna večerja! Vsak obisk tukaj je kot ponovno spoznavanje starega obraza Budimpešte – in če želite potovati nazaj v čas, morate le obiskati mestni park.

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Sladki zaklad v središču mesta: kavarna Gerbeaud

Družinsko ime Gerbeaud je že stoletja sinonim za najboljše sladke izkušnje – in v kavarni na Vörösmarty tér lahko najdete prave zaklade, če iščete resnično osupljivo sladico. Gerbeaud je hkrati tradicionalist in pravi pionir: najstarejša kavarna in slaščičarna v prestolnici že od leta 1858 navdušuje domačine in obiskovalce.

V elegantnem okolju nas čakajo različne kavne specialitete: Caffé Lánchíd z žganjem in temno čokolado, kava Gerbeaud z marelicami in oreščki, ki spominja na ikono sladic, in kava Sissi z vijolico in vanilijo so vse dobre izbire in resnično izjemni viri kofeina. Ljubitelje sladkega bodo navdušili jabolčni štrudelj, cmoki Somló, bobnasta torta, rezine Esterházy, domača smetana, skuta Rákóczi in različne tradicionalne in novodobne dobrote – škoda bi jih bilo zamuditi, saj nas tako mamljiva izbira sladic ne čaka nikjer drugje.

1051 Budimpešta, Vörösmarty tér 7-8.