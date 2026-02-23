Neuničljiv piškot: Orehov poljub (recept)

Ta piškot so nekoč večinoma našli na sejmih in majskih festivalih in ni presenetljivo, da so ga mnogi oboževali, saj kombinacija orehov, marmelade in čokolade spominja na skakača, ki je še vedno visoko na seznamu najljubših piškotov. Razumemo navdušenje, a če ne želite preživeti veliko časa v kuhinji, a si vseeno želite skakača, morate vsekakor poskusiti ta čajni piškot, ki je tudi odlična poslastica za goste, če ga lahko shranite do prihoda gostov.

Sestavine (za približno 35–40 kosov)

Za testo:

4 beljaki

200 g sladkorja

250 g orehov

20 g moke

ščepec soli

Za nadev:

marelična marmelada

Za čokoladno glazuro:

200 g temne čokolade

nekaj kapljic jedilnega olja

Priprava

Najprej segrejte pečico na 140 stopinj in pripravite testo za orehov poljub.

Najprej stepite beljake sobne temperature s ščepcem soli, nato jih postopoma stepite s sladkorjem, da postanejo čvrsti. Nato z lopatico v več serijah vmešajte orehe, pomešane z moko, jih nadevajte v vrečko za brizganje in na pekač, obložen s peki papirjem, oblikujte kupčke velikosti približno oreha.

Pecite jih v predhodno ogreti pečici približno 20 minut. Dobro je, če jih lahko dvignete s papirja, vendar se še niso popolnoma strdili.

Ohlajene poljubčke napolnite z marelično marmelado in pustite počivati čez noč. Naslednji dan stopite temno čokolado z nekaj kapljicami jedilnega olja in vanjo pomočite polovico poljubčkov, nato počakajte, da se čokolada strdi, in jih lahko pojeste.

Nasvet: Lahko jih napolnite tudi z drugimi kislimi marmeladami, višnjeva, malinova ali celo slivova marmelada se odlično poda. Namesto temne čokolade jih lahko pomočite tudi v mlečno ali celo belo čokolado.

Zahvaljujemo se Melanii Gál za recept.