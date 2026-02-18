Nenavadna nostalgična avtobusna linija bo za en dan spet na voljo v Zuglóju

7. februarja se bo kralj cest vrnil v Zugló, da bi Budimpestčane povabil na nenavadno potovanje skozi čas – od Örs vezér ter vse do Erzsébet királyné útja/Róna utca.

Med nostalgičnim potovanjem se lahko po Zuglóju popeljemo s starim, znanim trolejbusom Ikarus 435T z oznako N82A. Po skoraj tridesetih letih delovanja v peštanskem trolejbusnem omrežju se je ta tip leta 2023 upokojil – a 7. februarja bo spet začel obratovati, da bi naznanil podaljšano progo trolejbusa 82 in se tako za vedno poslovil od linije 82A.

In kaj dela tega štirikolesnega ljubljenca javnosti tako posebnega? Čeprav je Ikarus 435T od zunaj skoraj enak avtobusom Ikarus 435, se z inženirskega vidika bistveno razlikuje: njegov motor je bil nameščen okoli osi B, zaradi česar je imel zasnovo z vlečno kljuko.

Izdelanih jih je bilo le 15, ki so jih na svetu uporabljali le v Budimpešti – vozilo s številko tirnice 309, ki je prevozilo več kot 900.000 km, zdaj krepi nostalgično floto BKV, skupaj s tremi drugimi legendami trolejbusov.

Nostalgičnega potovanja se lahko udeležite z edinstveno nostalgično linijsko vozovnico ali nostalgično dnevno vozovnico; več informacij je na voljo na spletni strani BKK.