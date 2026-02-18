Brezplačna, zelo uspešna fotografska razstava se seli v staro dvorano železniške postaje Keleti

Posebna vizualna izkušnja čaka tako popotnike kot prebivalce mesta v stari dvorani Lotz železniške postaje Keleti, saj se je odprla brezplačna razstava izbranih fotografij z lanskoletnega zelo uspešnega Planet Lens.

Mednarodni fotografski natečaj in serija razstav Planet Lens se osredotoča na odnos med naravo, ljudmi in okoljem. Fotografije, predstavljene v dvorani Lotz, prihajajo z vsega sveta: na slikah se pojavljajo dramatične pokrajine, redka bitja in miselno spodbudni človeški posegi. Fotografije odpirajo tudi pomembna vprašanja, vključno s podnebnimi spremembami, trajnostjo in našo odgovornostjo do prihodnjih generacij.

Vznemirljivo razstavo si lahko ogledate v bližini peronov do konca februarja, tisti, ki jih zanima svet Planet Lens, pa naj še naprej spremljajo program. Med 25. februarjem in 29. marcem si lahko gradiva Planet Lens ogledamo tudi na dogodku Planet Budapest, v Parku železniške zgodovine – prav tako brezplačno.