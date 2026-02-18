5 brezplačnih razstav v Budimpešti, ki bi jih bilo greh zamuditi letos februarja

Ponujamo vam proračun prijazne programe, tokrat brezplačne občasne razstave v Budimpešti, ki jih bo vredno obiskati v prihodnjih mesecih.

László Zimányi: Barvne kretnje. Zbirka abstraktnega slikarstva – //Galerija vesoljskih slik (do 21. februarja 2026)

Ljubitelji abstraktnega slikarstva bodo do 21. februarja vredni ogleda Galerije Tér-Kép, kjer si lahko ogledajo del zbirke László Zimányija. Izbor, ki obsega več kot pol stoletja, se osredotoča na organsko abstraktno slikarstvo, predstavlja raznolikost žanra in poveličuje dela klasičnih umetnikov. Na razstavi lahko najdemo slike izjemnih umetnikov, kot so Dezső Korniss, Márta Kucsora, Tibor Nádor, Endre Hortobágyi in István Nádler.

Vidim te, Budimpešta! //Eötvös10 (5.-28. februar 2026)

Látlak, Budimpešta lahko obiščete od 5. februarja! Razstava z naslovom ne govori o nič drugem kot o mnogih načinih, kako meščani vidijo mesto, kjer živijo. Razstava predstavlja dve razstavi v medsebojnem dialogu: na eni strani Látlak, Budimpešta! spoznamo lahko najboljših 50 del, prejetih za arhitekturni fotografski natečaj, ki nosi to ime, in na drugi strani osebne budimpeštanske zgodbe znanih ljudi –, vključno z Gabriello Jakupcsek, Zoltánom Kőhalmijem, Eszterjem Ónodijem in Péterjem Schererjem – prek vsake ene fotografije. Za ogled razstave je potrebna prijava.

Zsófi Pittmann: Kje je mir, tam je blagoslov? //Eötvös10 (18. februar – 22. marec 2026)

Vizualni svet nove predstave Radnótskega gledališča, Kmečke opere, se prenese na povečane stenske ščitnike Zsófija Pittmanna, na katerih hišni blagoslov ni le okras ali udobje, temveč obljuba reda, miru in blaginje v svetu, kjer ti manjkajo. Začasna razstava, ki si jo lahko ogledate v Eötvös10 od 18. februarja, se je rodila skozi vezenje skupnosti, vključno s srečanjem hišnih blagoslovov, ljudskih tradicij, pop kulture in sodobne umetnosti, ki občinstvu predstavlja znano, a novo vrsto vizualnega sveta.

Tamás Hajdu: Razmere na vzhodu so še vedno nespremenjene // Mai Manó Ház (19. februar – 29. marec 2026)

Mai Manó Ház ponovno pripravlja fantastično fotografsko razstavo, ki jo lahko obiščete brezplačno. Tokrat, med 19. februarjem in 29. marcem, lahko občudujete fotografije Tamása Hajduja, ki so osupljivi vtisi sodobne vzhodnoevropske vizualne kulture. Razstava je dobila še vedno nespremenjen naslov Razmere na vzhodu, v jedru pa vizualizacije postsocialističnega prostora. Razstava s subtilnim humorjem in empatijo prikazuje disonantno lepoto urbane in ruralne realnosti, mešanje funkcionalnosti in estetske nezahtevnosti z nostalgičnimi ostanki preteklosti.

Daniel László: Spodnji svet//Eötvös10 (20. februar – 14. marec 2026)

Osupljiv vizualni svet Dániela Lászlója bo v Eötvös10 zaživel med 20. februarjem in 14. marcem v okviru posebne razstave. Na razstavi Dániela Lászlója je preteklo desetletje sodobno

