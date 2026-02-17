Fascinantni zakladi Ferencvárosa: Ikonične stvari za odkrivanje v 9. okrožju

Čeprav so trgi in znamenitosti Budimpešte v vsakodnevnem vrvežu nekaj vsakdanjega, je 9. okrožje prestolnice polno zanimivih stvari za odkrivanje. Odkrijte zaklade Ferencvárosa!

Za kulturno sprostitev

Okrožje običajno ni povezano z muzeji, je pa dom enega najbolj priljubljenih razstavnih prostorov v prestolnici, Muzeja Ludwig, citadele sodobne umetnosti. Poleg tega lahko v okolici odkrijete več manjših muzejev: kot so Spominski muzej Attila Józsefa, Muzej Biblije, Spominski center holokavsta ali Zbirka lokalne zgodovine Ferencvárosa. Če iščete drugačno muzejsko izkušnjo, obiščite Hišo Unicum, kjer si lahko ogledate zakulisje izdelave legendarne pijače. In ko gre za Ferencváros, ne smemo izpustiti niti nogometa: ljubitelji nogometa in ekip lahko obiščejo Muzej Fradi v areni Groupama – vstopnica vključuje celo ogled stadiona!

Glasbena doživetja na vsakem vogalu

Eno je gotovo: če se boste sprehajali po Ferencvárosu, vam glasbena izkušnja ne bo dolgo ostala brez, saj tukaj najdete najboljša koncertna prizorišča v prestolnici, kjer lahko vsakdo najde glasbeni program po svojem okusu. Ljubitelje klasične glasbe bodo zagotovo očarali razkošni nastopi Müpe in Budimpeštanskega glasbenega centra, tisti, ki iščejo lahkotnejšo sprostitev, pa lahko obiščejo kavarno Jedermann, znano po večerjah ob spremljavi žive glasbe, Trafó, znano kot zbirališče sodobnih umetnikov, in priljubljeno prizorišče za zabave, Budimpeštanski park, ki je odprt od pomladi do jeseni.

Narodno gledališče

Če se odpravite proti jugu po promenadi Gizella, se boste kmalu znašli na območju okoli Narodnega gledališča. Vendar pa Narodno gledališče ni vredno občudovanja le zaradi svoje stavbe, saj je park, ki ga obdaja, vsaj tako impresiven. Območje, poimenovano po Bajorju Giziju, dopolnjuje velikanski park skulptur, ki ga lahko celo razlagamo kot nadaljevanje gledališča. Med kipi lahko prepoznate podobe igralskih legend, kot so Hilda Gobbi, Éva Ruttkai, Imre Sinkovits in Lajos Básti, če naštejemo le nekatere. Medtem ko ste tukaj, ne pozabite raziskati stavb Müpa in muzeja Ludwig – zagotovo jih boste gledali z drugačnimi očmi kot takrat, ko ste hiteli na dogodek.

1095 Budimpešta, park Bajor Gizi 1.

Kulinarična doživetja

Ráday, Lónyay, Tompa in Tűzoltó – to so imena ulic, ki bodo zagotovo pritegnila pozornost vsakogar, ki je v prestolnici poskusil dober obrok. Tudi pravi Budimpeštanin se tukaj lahko počuti kot turist: gastropubi, ki se vijejo skozi srce mesta, so pozimi prav tako živahni kot v najboljši hrani v mestu, in vedno se najde nov kraj, ki ga je vredno poskusiti. Sladko ali slano, madžarsko ali mednarodno – zagotovo boste našli prigrizek, ki bo zadovoljil vaše srčne (in želodčne) želje. Med gostijo ne pozabite dvigniti pogleda s krožnika, saj vas bodo te prijetne, ozke ulice s starimi stavbami zagotovo navdušile.

Vrata Ferencváros: Tržnica na trgu Fővám

Vásárcsarnok si lahko predstavljate tudi kot vrata Ferencváros, ki niso naključno priljubljena turistična destinacija, saj niso le trg Fővám, temveč tudi ena najlepših stavb v prestolnici, z rumeno-rdečimi opekami in keramiko Zsolnay na fasadi. Čeprav so cene zaradi tega nekoliko višje, se splača vsaj enkrat obiskati tržnico, tudi če želite stavbo le občudovati. Ko vstopite skozi neogotska kamnita vrata skoraj hektar velike stavbe, ki je prejela mednarodno priznanje in je pod spomeniškim varstvom, vas bo pozdravila veličastna jeklena konstrukcija dvorane z arkadami, ki vam bo takoj dala občutek, kot da ste v skritem čarobnem svetu.

1053 Budimpešta, Vámház körút