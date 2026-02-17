13 sejmov starinskih in retro iger v Budimpešti in okolici za lov na zaklad v februarju

Ta februar ne bo manjkalo sejmov starinskih in retro iger, bolšjih sejmov in menjalnic v Budimpešti in okolici. Če iščete vznemirljiv program ob sobotah in nedeljah, najprej izberite sejme, nato pa zaklade, ki čakajo na nov dom!

VI. Borza in sejem družabnih iger v Cinkelt kocki (7. februar 2026)

7. februarja bo že šestič potekala prva Borza in sejem družabnih iger v letu 2026. Tokrat bodo glavno vlogo igrale družabne igre, ki so utrujene, a v odličnem stanju in čakajo na novega lastnika, uspešno prodajo ali nakup pa lahko proslavite celo s skodelico kave.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (7. in 21. februar 2026)

Sejem skupnosti Gardrób, dopolnjen s predmeti, najdenimi v sufnijih, se bo februarja dvakrat preselil v ELTE Gömb Aulo. 7. in 21. februarja boste imeli poleg najboljših oblačil, obutve, torb in dodatkov priložnost kupiti stare predmete, drobnarije in knjige. Ne pozabite, glavno vlogo bodo v pritličju igrala oblačila, v prvem nadstropju pa starinski zakladi.

Sejem starin // Tržnica v Esztergomu (8. februar 2026)

Ljubitelji starin in starin se bodo 8. februarja splačali odpraviti v Esztergom. Na ta februarski dan bo tržnica v Esztergomu polna starih slik, porcelana, pohištva, vinilnih plošč, igrač in številnih drugih posebnih predmetov, polnih zgodb, in seveda navdušenih lovcev na zaklade in zakladov.

Sejem starin v Szentendreju // RaktArt Szentendre (13.–14. februar 2026)

13. in 14. februarja se bo splačalo obiskati ulico Kőfaragó v Szentendreju, saj bo RaktArt Szentendre v teh dveh dneh ponovno odprl svoja vrata navdušenim lovcem na zaklade. V petek zvečer in soboto zjutraj lahko izbirate med številnimi zakladi, kjer bodo tokrat glavno vlogo igrale slike in porcelan Herend.

Bolšji sejem v Gazdagrétu (14. februar 2026)

V soboto, 14. februarja, med 9. in 13. uro bo v Gazdagrétu vzdušje bolšjega sejma, kjer si bodo mladi in stari lahko ogledali raznoliko izbiro zakladov do mile volje. Kar zagotovo lahko pričakujete: stari in novi zakladi, rabljeni, a dobro ohranjeni predmeti, knjige, igrače in gospodinjski predmeti.

Sejem transportnih reliktij in papirnatih starin // Mabéosz (14. februar 2026)

14. februarja bo v sedežu podjetja Mabéosz, ki se nahaja v središču prestolnice, na ulici Vörösmarty, potekal naslednji sejem, glavni poudarek pa bo na transportnih reliktih in papirnatih starinah. Seveda sejem ne bo ponujal le razstav in ogledov, temveč tudi možnost nakupa. Odprtje od 9. ure dalje

Sejem starin // Nyolcésfél (15. februar 2026)

Do prvega sejma starin v letu, ki ga organizira Industrial Lamp Budapest, ni ostalo veliko časa. 15. februarja bodo ljubitelji starinskih, antičnih in retro zakladov v Nyolcésfélu dobrodošli med 10. in 17. uro. Sejem je tokrat spet prijazen družinam in psom.

Februarska tržnica plošč // ELTE Gömb Aula (15. februar 2026)

Predani zbiratelji in navdušeni oboževalci, navdušeni amaterji, profesionalni glasbeniki in vsi ljubitelji glasbe priporočamo budimpeštansko tržnico plošč 15. februarja v ELTE Gömb Auli. Največja madžarska borza plošč ponuja LP-je, CD-je, DVD-je, MC-je, majice, plakate, časopise, knjige, značke in relikvije, povezane z glasbeniki in skupinami.

Tržnica rabljenih izdelkov in skupnostni sejem Bringás // KLND (22. februar 2026)

KLND Exchange ni le sejem: je skupnostni dogodek, kjer se menjajo kolesarski pripomočki, deli, oprema za kampiranje in aktivnosti na prostem. 22. februarja se trgovina in servis koles Bringaland na ulici Dózsa György ut ne bosta napolnila le s prodajalci in kupci, temveč tudi z dolgo pričakovanimi spominki in zgodbami.

Veliki budimpeštanski kulturni bolšji sejem // Szimplakert (28. februar 2026)

Zadnji dan februarja bodo ljubitelji bolšjih sejmov imeli svoj prostor v enem najbolj priljubljenih prizorišč v budimpeštanski zabavni četrti, Szimplakertu! Na naslednjem, zasluženo priljubljenem kulturnem bolšjem sejmu lahko na tej resnično posebni lokaciji izbirate med zakladi s podstrešij, starinami in odličnimi spominki.

Bolšji sejem v Konnektöru (28. februar 2026)

Ste pripravljeni na lov za zakladom? 28. februarja se morate le odpraviti v Konnektör v 9. okrožju in v najboljšem razpoloženju ter polni radovednosti prebrskati blago in stvari prodajalcev zunaj. Bolšji trg bo za navdušene lovce na zaklade odprt med 14. in 18. uro.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji trg na ulici Bakancsos, ki obstaja že več kot dve desetletji, je ohranil svoj čar do danes: je stalno prizorišče ob koncu tedna za prodajalce in kupce, kjer se lahko najdragocenejše dragocenosti, ki so nekoč počivale na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Budai Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Vrata Budai Zsibvásárja so vsako soboto in nedeljo na stežaj odprta za navdušene iskalce zakladov, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, nekaj iz preteklosti, po čemer si vaše srce hrepeni, se splača nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.