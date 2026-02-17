Od traku do skandinavskega: 6 fantastičnih krajev za krofe v Budimpešti, ne le za februar

Zvesti tradiciji tudi letos naša priporočila za krofe ne manjka, tokrat pa smo karnevalske dobrote izbrali na nenavaden način. Priporočamo kraje v Budimpešti, kjer lahko poskusite najrazličnejše različice krofov, pa naj bodo to trakovi s polnjenjem, španski ali skandinavski karnevalski bonboni.

Trakovi krofi, (ponovno) napolnjeni: Pampushka

Trakovi krofi so nepogrešljiv del karnevalske sezone, zato se vsekakor splača obiskati eno od priljubljenih budimpeštanskih trgovin s krofi, Pampushka. V nebeški trgovini s krofi na ulici Paulay Ede lahko naročite tradicionalne trakove krofe z nebeškimi nadevi. Za sladke različice lahko izbirate med posebnimi okusi, kot so zlati cmoki, slivovi cmoki ali karamelni krofi s sirovo torto. Če imate raje slane okuse, ne zamudite različice, postrežene s slanino in kremnim sirom!

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 67.

Naš reprezentativni krof: Auguszt Cukrászda

Če želite med karnevalom potešiti svojo željo po krofih, potem je Auguszt Cukrászda na ulici Fény utca popolna izbira. Seveda ponujamo tudi krofe s trakovi, posute s sladkorjem v prahu in napolnjene z domačo marelično marmelado, če pa hrepenite po nečem bolj eksotičnem, priporočamo reprezentativni krof iz zažganega testa, napolnjen z vanilijevo kremo in posut z mletimi orehi!

1024 Budimpešta, Fény utca 8.

Krof Éclair: Chez Dodo

Kje drugje bi lahko našli najbolj okusen krof éclair v prestolnici, če ne pri Chez Dodo? Februarja je prenovljeni krof éclair vsaj tako priljubljen med obiskovalci trgovine z makroni v središču mesta. Pravo gastronomsko pustolovščino lahko doživimo, če okusimo kremo iz peciva s pistacijami, napolnjeno s zažganim testom, ki jo dopolnita kiselkast okus malinovega kompota in hrustljava pistacijeva prevleka.

1051 Budimpešta, Sas utca 7.

Ameriški krof: Donuterie

Izbira v prestolniških trgovinah s krofi Donuterie ni le posebna, ampak tudi raznolika: počutimo se lahko, kot da vstopamo v Meko sladkarij. Če se želite odmakniti od tradicionalnih trakastih krofov in imeti raje okusno polnjeno ali glazirano sladico, potem je ponudba Donuterie kot nalašč za vas. Trgovina s krofi vrača okuse naših najljubših tort in čokolad v obliki okroglih, ameriških krofov z luknjo na sredini, tako da dubajska čokolada, tiramisu, Kinder Bueno, Oreo in Raffaello dobijo nov pomen.

1054 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | 1119 Budimpešta, Hadak útja 1. (Etele Plaza) | 1062 Budimpešta, Váci út 1-3. (Zahodni del)

Churros, španski krof: TODO Mexican Kitchen

Izvor churrosov je zavit v tančico skrivnosti, najpogosteje jih omenjajo kot španske krofe, povezujejo pa jih tudi s Portugalsko in Latinsko Ameriko. Kjer koli že izvirajo, se lahko vsi strinjamo, da so božanski! Če bi namesto tradicionalnega krofa s trakom konec večerje na tem karnevalu raje praznovali s sveže pripravljenimi churrosi, se odpravite v TODO Mexican Kitchen, kjer churrosi, povaljani v cimetovem sladkorju in papriki ter postreženi s čokoladno omako, čakajo največje gurmane.

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.

Semla, naš skandinavski reprezentativni krof: Läget Pékség

Za čas karnevala se je na pult Läget Pékség preselila tudi švedska semla. Semla je bila prvotno zadnja sladica pred postom, zdaj pa je priljubljena sladica od adventnega obdobja do konca februarja. V tem primeru je krof sladka žemljica z okusom kardamoma, ki je napolnjena z mandljevo kremo in stepeno smetano. Morda po videzu najbolj spominja na naš reprezentativni krof, a njegov okus je vreden poživljajoče gastronomske izkušnje.

1065 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 49.