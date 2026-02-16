9 dogodkov po vsej državi, ki so vredni obiska februarja

Najlepše lokacije po vsej državi ponujajo doživetja, ki jih v zadnjem zimskem mesecu ne smete zamuditi, s karnevalsko zabavo, karnevalskim vrvežem, cvetočimi arboretumom in celo ljubezenskim vikendom na valentinovo.

Kaposvár, poln karnevala (6.–7. februar 2026)

Kaposvár se za vikend od 6. do 7. februarja pripravlja na obsežno karnevalsko zabavo, med katero bodo z energijo, kakršne še ni bilo videti, pregnali zimo. Kolomposok, žitni možje, maškarade na hoduljah in orjaške lutke bodo korakali po glavni mestni ulici in Kossuthovem trgu, zvesti tradiciji, in zimo preganjali z glasnim hrupom. Programsko serijo bogatijo orjaške lutkovne in svetlobne predstave, karnevalski sejem in zabavne, kostumirane povorke. Seveda so krofi neizogiben del dogodka, ki jih na Kaposvárskih karnevalskih točkah s krofom ne bo manjkalo.

XXIX. Csángó ples // Budimpešta (7. februar 2026)

7. februarja bo že 29. potekal Csángó ples, budimpeštanski festival čangóških Madžarov. Dogodek, ki ga gostijo Millenárisi, je primeren za najmlajše v popoldanskem času, saj se program začne z otroško plesno hišo, poznejša odrska predstava pa bo navdušila občinstvo z udeležbo tradicionalnih plesalcev, glasbenikov in pevcev. Če ste si vedno želeli preizkusiti, kako izgleda pravi, iskriv, tradicionalni ples, je tukaj težko pričakovana priložnost!

Urbex ogledi v skali Lillafüred (7. februar 2026)

V zadnjem zimskem mesecu, tokrat 7. februarja, lahko dobite vpogled v skrivnosti skale Lillafüred. Objekt, vklesan v skalo, je prvotno služil kot zavetišče, vojaški objekt pa je kasneje postal priljubljeno prizorišče za zabavo. V okviru nenavadnega vodenega ogleda lahko v majhni skupini odkrijete, ali se v Skali skriva duh, a boste izvedeli tudi, kaj se skriva v dolgih hodnikih. Že sam program je dovolj, če iščete doživetje, ki si ga želite, darilo za udeležence pa je le pika na i.

Mohaški buši (12.–17. februar 2026)

12. februarja se začne večdnevno praznovanje Mohaškega buša, ki bo letos v Mohač privabljalo zimska pokopališča do 17. februarja. Med šestdnevnim programom se lahko udeležite parade bušov, prižiganja kresov, ki ga ne smete zamuditi, lahko pa se potopite tudi v elektrizirajočo glasbo tamburaških godb. Zahvaljujoč južnoslovanski plesni hiši lahko doživite veselje do gibanja in tukaj je eden redkih trenutkov, ko imate priložnost videti pristne buške maske štirih generacij. Medtem lahko izbirate med sejmi ljudske umetnosti in obrti v središču mesta.

Valentinov ljubezenski vikend v Noszvajju (13.–15. februar 2026)

Med 13. in 15. februarjem se bo Noszvaj spremenil v pravo skrinjico z dragulji, kjer boste imeli priložnost preživeti romantičen in bogat valentinov vikend s svojim partnerjem. Številne točke v naselju bodo ta konec tedna ponujale zanimive programe, pri čemer vam bodo v pomoč vaši potni listi doživetij. Potopite se v skrivnosti kovanja poročnih prstanov, skupaj specite maslene piškote in kavni sirup, pogostite se z medenjaki, okrašenimi s srčki, ali pa se preprosto sprehodite po »ogrevalni« vasi!

Ledena kopel v jezeru Tisza // Tiszafüred (14. februar 2026)

Če iščete resnično poseben zimski program in nepozabno skupnostno izkušnjo, se boste 14. februarja splačali odpraviti v Tiszafüred. Program, ki bo potekal že šestič, je točno to, kar se zdi na prvi pogled: potapljanje do vratu v ledeno mrzlo jezero Tisza s stotinami ljudi, ki se želijo čofotati. Potopitev v ledeno vodo ima številne blagodejne učinke, pred ali po čofotanju pa vas čakajo savne, ki bodo napolnile vaše telo in dušo!

Novaj Remélés (14. februar 2026)

Če bi radi bili del posebne in hkrati edinstvene izkušnje pokopavanja zime in čakanja na pomlad, vas 14. februarja pričakuje naselje Novaj v okrožju Heves. Na ta dan v vasi poteka tradicionalno upanje, kjer se mladi, neporočeni moški, oblečeni v tipične maškaradne kostume, sprehodijo skozi vas ob spremljavi zvonjenja in glasbe. Tradicionalna procesija gre mimo vsake hiše, kjer v zameno za jajca in slanino obraze mladih deklet in žensk namažejo s sajami, s čimer jih očistijo vsega zla.

Valentinova doživetja v Miškolcu

Miskolc, ki se uvršča na 4. mesto na seznamu evropskih destinacij za raziskovanje, je na valentinov vikend poln romantike. V Miškolctapolci se lahko sprehodite po majhnih bronastih kipcih, zvečer pa se lahko sprostite v kopališču Ellipsum Experience Bath, kjer se dan zaljubljencev zaključi z nočnim plavanjem. Naslednji dan se odpravite v Lillafüred, kjer vas čaka očarljiva železnica, ki se vije po slikoviti poti, čudovito jezero Hámori, čudovita razgledna točka Zsófia, osupljiv viseči vrt hotela Palace in romantično kosilo. Ne zamudite vožnje z gondolo ali pa se z roko v roki odpravite na lahek pohod skozi čudovite pokrajine Bükka. Medtem ko ste tukaj, ne pozabite obiskati čudovitih prebivalcev živalskega vrta v Miškolcu! Nenazadnje zgodovinsko mestno središče vabi z dih jemajočo panoramo z razgledne točke Avas in pristnimi okusi Bükka. Za popoln romantičen vikend potrebujete le vidva in Miškolc, mesto Bükka.

Festival zvončkov, Alcsút Box

Čeprav vsak letni čas obleče Arboretum Alcsút na svoj način, festival zvončkov v februarju in prvi znanilci pomladi dajejo lokaciji, bogati z naravnimi vrednotami, izjemen čar. Med tem zasluženo priljubljenim, spomladi pričakovanim naravnim spektaklom obiskovalce na vsakem koraku spremljajo snežno bela cvetlična polja. Kot ponavadi na cvetenje močno vpliva vreme, dobra novica pa je, da Facebook stran arboretuma deli vse pomembne informacije o začetku cvetenja in dogodku.