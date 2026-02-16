4 romantične destinacije na Madžarskem za valentinovo

Pogosto se zdi, da je praznik ljubezni bolj namenjen darilom kot praznovanju drug drugega. Če bi raje doživeli romantiko valentinovega s kakovostnim časom, v tišini, s svojim partnerjem, se odpravite v najbolj čudovite pokrajine države, kjer nič ne bo pokvarilo popolne idile.

Valentinova doživetja v Miškolcu

Miskolc, ki se uvršča na 4. mesto na seznamu evropskih destinacij za raziskovanje, je na valentinov vikend poln romantike. V Miškolctapolci se lahko sprehodite po majhnih bronastih kipih, zvečer pa se lahko sprostite v kopališču Ellipsum Experience Bath, kjer se dan zaljubljencev zaključi z nočnim plavanjem. Naslednji dan se odpravite v Lillafüred, kjer vas čaka očarljiva železnica, ki se vije vzdolž slikovite poti, čudovito jezero Hámori, čudovita razgledna točka Zsófia, osupljiv viseči vrt hotela Palace in romantično kosilo. Ne zamudite vožnje z vzpenjačo ali pa se z roko v roki odpravite na lahek pohod skozi čudovito pokrajino Bükka. Medtem ko ste tukaj, ne pozabite obiskati čudovitih prebivalcev živalskega vrta Miskolc! Nenazadnje zgodovinsko mestno središče vabi z osupljivo panoramo z razgledne točke Avas in pristnimi okusi Bükka. Za popoln romantičen vikend potrebujete le vidva in Miskolc, mesto Bükka.

Vikend v Hévízu za dva

Če ste si vedno želeli hotelske izkušnje, kjer vam zajtrk prinesejo v posteljo, masaža za pare in spa pa prispevata k popolni sprostitvi, je Hévíz pravi kraj za vas! Na vikend ljubezni se malo prepustite skušnjavi in preizkusite eno od fantastičnih namestitev za odrasle v zdraviliškem mestu, kjer bodo poleg sproščujočega wellnessa vašo večerjo ob svečah obogatili nebeška vina in sladice. Če ste od sreče že nad oblaki, se popeljite z balonom na vroč zrak, od koder lahko uživate v čudovitem razgledu – doživetju, ki ga ne boste kmalu pozabili!

Romantični oddih v Debrecenu

Drugo največje madžarsko mesto preprosto prekipeva od programov: sprostite se lahko v zdravilni termalni vodi v spa centru Aquaticum SPA, sredi zime pa se lahko čofotate v tropskem podnebju v notranjem pustolovskem bazenu. Če želite vikend preživeti aktivno, se odpravite v središče mesta, kjer lahko odkrijete simbol mesta, reformirano Veliko cerkev ali vodni stolp Nagyerdei. Tudi kulturnih dogodkov ne bo manjkalo: v mestu je veliko fascinantnih muzejev in razstav, ki lahko sprožijo poglobljene pogovore. Sprehod po prijetnih ulicah Debrecena vas bo zagotovo zbližal!

Oddih za pare v Párkányju

Ljubezen ne pozna meja – zato poletite v Párkány, kjer vam termalni resort Vadas med 13. in 15. februarjem ponuja odlično valentinovo ponudbo. Paket vključuje polpenzion, pozno nočni wellness, masažo in bon za vročo čokolado ter večerjo ob svečah z glasbo, ki jo spremlja steklenica odličnega vina iz kleti Karkó. Prav tako si je vredno ogledati okolico, saj so v bližini muzej in galerija Párkány, grad Château Bela in celo možnosti za pohodništvo, zahvaljujoč odličnim pohodniškim potem.