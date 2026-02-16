Redko videne fotografije in makete oživljajo madžarske brutalistične stavbe

V prenovljeni vili Walterja Rózsija obiskovalce od marca pričakuje nova začasna razstava, ki se osredotoča na brutalizem in njegovo madžarsko dediščino ponazarja z doslej nevidenimi primeri.

Razstava z naslovom »Breuer, Goldfinger in drugi – madžarski brutalizem doma in v tujini« se osredotoča na eno najbolj kontroverznih, a ponovno odkritih gibanj poznomoderne arhitekture, brutalizem.

Razstava temelji na obsežni raziskavi Centra za dokumentacijo o varstvu spomenikov Madžarskega muzeja za arhitekturo, ki je preučil domači vpliv brutalizma in identificiral na stotine sorodnih stavb. Fotodokumentacijo več kot 120 stavb so dopolnili ogledi lokacij, arhivske in literarne raziskave ter intervjuji z oblikovalci. V vili Walterja Rózsija je vse to dostopno širši javnosti s pomočjo fotografij, načrtov in posebej izdelanih modelov.

Razstava se osredotoča na delo dveh mednarodno vplivnih arhitektov madžarskega porekla, Breuerja Marcella in Goldfingerja Ernőja, ter na tiste madžarske umetnike, ki so oblikovali madžarsko smer brutalizma. Kot spremljevalna razstava k razstavi je v ločeni enoti predstavljen najpomembnejši umetniški nakup v zgodovini MÉM MDK: zbirka Breuer, pridobljena leta 2025. Poleg pohištva, knjig, modelov in fotografij fotografije Tamása Breuerja ponujajo vpogled v življenje in delo svetovno znanega arhitekta z osebne perspektive.