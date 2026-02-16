Brezplačna razstava razkriva romantično plat Budimpešte na valentinovo

Že imamo zmagovalca nagrade za najbolj priljubljena dela leta – ogledate si jih lahko na brezplačni razstavi v središču Budimpešte do 14. februarja.

Viktória Kellermann je samooklicana »strastna sprehajalka« – in mimogrede ljubiteljica umetnosti. Posebna fotografska razstava, ki vas to zimo čaka v knjigarni Massolit Books & Café na ulici Nagy Diófa, se je rodila kot ljubezenski otrok teh dveh hobijev.

Viktória se že 10 let sprehaja po ulicah Budimpešte in lovi srca, ki se pojavijo v prestolnici. Na stotine fotografij, posnetih iz najrazličnejših dokumentarnih in osebnih razlogov, je zdaj pripetih na velikanske plutovinaste table, razstava, narejena iz njih, pa je dobila ime #budapestszivetkeresem – prvih 10 let.

Iskanje drobtinic ljubezni v Budimpešti

Na slikah se srčki pojavljajo ob lužah, grafitih in okrasnih vratih, simbol ljubezni pa se odraža tudi v Viktorijinih avtoportretih.

Posebna razstava je hkrati dokument, potovanje skozi čas in velikanski brskalnik – poleg slik so na stenah tudi besedila treh pisateljev in pesnikov, Eszter Décsy, Lóránta Kabaija in Károlyja Szarke.

Razstava čaka ljubitelje Budimpešte do valentinovega, da si bodo svoje ljubljeno mesto ogledali skozi nove leče. 12. februarja se lahko udeležijo vodenih ogledov v angleščini in madžarščini, med zaključkom 14. februarja pa se lahko udeležijo tudi številnih brezplačnih programov: v knjigarni Massolit Books & Café bodo na voljo delavnica kolaža, sprehod za iskanje srca, voden ogled in številna druga presenečenja.