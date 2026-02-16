6 filmskih festivalov v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi, ne le za ljubitelje filma

V prvih mesecih leta 2026 se bodo združili najboljši filmski festivali in filmski dnevi: ne glede na to, ali vas najbolj zanimajo dokumentarni filmi, animacija ali najboljše iz madžarske ali mednarodne kinematografije, je vaše mesto med občinstvom tukaj!

Revija madžarskega filma // Kino Corvin (do 8. februarja 2026)

Revija madžarskega filma se je začela že 45. zapored, da bi se občinstvo lahko na lastne oči prepričalo o razvoju madžarske filmske kulture. Do 8. februarja bo v kinu Corvin predvajanih skupno 150 del v skupno 10 kategorijah – kot vedno bodo poleg tekmovalnega dela program obogatile tudi analitične razprave in strokovni dogodki, tokrat v Inga Kultúrkávézó.

Finski filmski dnevi // Toldi Cinema (18.–22. februar 2026)

15. Finski filmski dnevi, največji filmski festival finskih filmov v prestolnici, bodo potekali med 18. in 22. februarjem. Dogodek bo gostil Toldi Cinema, na repertoarju pa bo 8 celovečernih filmov, 4 dokumentarnih filmov in 3 zbirke kratkih filmov, srečanja z občinstvom, panelne razprave in skupna razstava za ljubitelje skandinavskih filmov.

Filmski festival Doku7 // KULT7 (do julija 2026)

Najljubši filmski festival v Erzsébetvárosu bo sedem mesecev, začenši januarja letos, enkrat mesečno na naslov Király utca 11, pripeljal najboljše madžarske dokumentarce. V okviru filmskega festivala Doku7 si lahko 18. februarja ogledate celovečerni dokumentarni film Partizán z naslovom 10 let sovraštva – po projekciji bo pogovor z ustvarjalci.

Dnevi frankofonskega filma // na dveh lokacijah (4.–14. marec 2026)

Festival frankofonskega filma bo potekal že 16. letos. Zahvaljujoč Dnevom frankofonskega filma si lahko letos med 4. in 14. marcem ogledamo najnovejše francosko govoreče filme v Budimpešti, in sicer v Francoskem inštitutu in Narodnem filmskem gledališču Uránia. Repertoar vključuje le najboljše!

Dnevi arhitekturnega filma v Budimpešti // Kino Toldi (5.–8. marec 2026)

Za ljubitelje arhitekture imamo dobro novico: Dnevi arhitekturnega filma v Budimpešti bodo potekali že 18. letos, zahvaljujoč Centru za sodobno arhitekturo KÉK. Kot vsako leto bo tudi letos edini madžarski arhitekturni festival v kinu Toldi gostil dela z arhitekturno in urbanistično tematiko – tega si nihče v mestu ne želi zamuditi!

Mednarodni festival animiranega filma Anilogue // Nacionalno filmsko gledališče Uránia (25.–29. marec 2026)

Od 25. do 29. marca se bo v Uránii vse vrtelo okoli animiranih filmov, saj prihaja 23. mednarodni festival animiranega filma Anilogue. Tudi tokrat je imela žirija težko delo: izmed skupno 2064 kratkih filmov je morala izbrati najboljše, dela pa so prihajala z vsega sveta. Seznam tekmovalcev je zdaj popoln, podroben program pa si lahko ogledate na Facebook strani Anilogue.