5 odličnih restavracij v Budimpešti z valentinovimi ponudbami, ki bodo letos očarale srca

Bliža se najbolj romantičen dan v letu – zato praznujte svojo ljubezen in neprimerljivo harmonijo okusov! Valentinove ponudbe naslednjih 5 restavracij vam bodo zagotovo pospešile srčni utrip: njihove nebeške jedi in čudovito vzdušje bodo poskrbele za romantiko.

Valentinova večerja v Arazu

Kaj bi lahko bil bolj popoln valentinov program kot okušanje dobrot, ustvarjenih s strastjo z vašo ljubljeno osebo? V Arazu bo valentinovo, zahvaljujoč posebnim gastronomskim jedem Árona Barke – kuharja, resnično nepozabno: Love Box, primeren za to priložnost, bo vseboval anguški tatarski sir, račje prsi, tigrove kozice, kozji sir in seveda žametno torto. Harmonija vonjev in okusov, edinstveno okolje, igranje harfe Kinge Szilágyi Katinke in čudoviti trenutki, preživeti skupaj, naredijo večer izjemen – izkušnjo, ki se je boste dolgo spominjali!

1074 Budimpešta, Dohány utca 42–44.

Valentinovo v čardi SIMALIBA

Med 12. in 15. februarjem se v SIMALIBI vse vrti okoli ljubezni: priljubljena čarda v središču mesta bo štiri večere razpoložena za valentinovo zabavo s posebnim trihodnim menijem. Poleg priljubljenih okusov SIMALIBA bodo vzdušje večerov dopolnile tudi koktajl specialitete: če se želite zaljubiti za vedno, preprosto poskusite ljubezenski napoj z malinami in brusnicami ali kaviar z vrtničnim sirupom in sadjem Rose Kiss!

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Večerja ob svečah v apartmajski restavraciji Petit Jardin

Ta februar praznujte svojo ljubezen, kot je to običajno v pariških bistrojih! Skrivna apartmajska restavracija Petit Jardin ima vse, kar potrebujete za resnično intimno valentinovo vzdušje: večerjo ob svečah, romantične trenutke in najboljše okuse, ki jih lahko poskusite že 13. februarja. Pethodni degustacijski meni je okronan z vinsko karto, najboljše pa smo prihranili za konec: kuhar svojim mojstrovinam doda piko na i tik pred vašimi očmi, lastnik pa vas bo celo popeljal v svet vin!

1123 Budimpešta, Győri út 16.

Valentinovo peneče vino na posestvu šampanjca Etyek Kúria

Valentinovo lahko praznujete v stilu v vinogradih Budimpešte: februarja ne boste našli bolj edinstvenega prizorišča za večerjo kot je posestvo šampanjca Etyek Kúria! Čudovito posestvo vas med 13. in 15. februarjem, le 25 kilometrov od središča Budimpešte, pričakuje z menijem za darila, penečim vinom, darili, idiličnim okoljem in pristno izkušnjo Etyek. Če imate res priložnost, rezervirajte sobo in prenočite na posestvu!

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Sladko življenje in romantika v Tutto Budapest

Ob valentinovem novi mestni gastropub Tutto dvigne glasnost na najvišjo raven. Naloga je preprosta: jejte, pijte in se smejte kot v sončni Italiji! Ne glede na to, ali pridete z ljubljeno osebo, s posebno osebo, s skupino prijateljev ali celo sami, ste prišli na pravo mesto – priljubljene italijansko-ameriške jedi, posebni koktajli in spogledljivo vzdušje vas čakajo od 12. do 14. februarja na ulici Nagymező.

1065 Budimpešta, ulica Nagymező 38.