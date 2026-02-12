Zimska pustolovščina na čudovitem otoku Kis-Balaton, ki ga je mogoče obiskati samostojno

Zamrznjeni Blatni otok ne ponuja le čudovitega razgleda, ampak se je vredno sprehoditi tudi proti Kis-Balatonu, ki je čaroben tudi pozimi.

Otok Kányavári je edino območje okoli Kis-Balatona, ki ga je mogoče prosto obiskati vse leto brez strokovnega vodnika, in je zaradi lahke dostopnosti priljubljen med pohodniki.

Do majhnega otoka lahko pridemo po prav posebnem lesenem mostu in se sprehodimo po učni poti Búbos Vöcsök, ki jo sestavlja 15 postaj, ki jih lahko udobno prehodimo v približno eni uri.

Informativne table, postavljene vzdolž poti, predstavljajo rastlinstvo in ptičji svet Kis-Balatona, ki je izjemno bogat, saj je območje zelo zaščiten mokri habitat. Ptičji raj je še posebej primeren za ptice močvirnice in race, območje slanih močvirij pa je dom skoraj 250 vrstam ptic. Če imamo srečo, lahko ujamemo tudi graciozne vodne ptice, ki se poskušajo zliti z zimsko pokrajino.

Sredi otoka je tudi lesena točka za opazovanje ptic, kjer se lahko v tišini zadržimo in prepustimo čudovitemu pogledu na spečo zimsko naravo. Če bi želeli to izkušnjo še obogatiti, se splača obiskati tristopenjski opazovalni stolp, s katerega se odpira čudovita panorama Blatnega jezera.

Morda je pozimi območje manj živahno, narava mirna in tiha, a prav to daje izletu lepoto. Blatno jezero lahko odkrijemo z nove perspektive, saj zamrznjene vodne površine in debela snežna odeja tukaj zagotovo nista vsakdanji prizor!

