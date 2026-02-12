3 pravljični gradovi v državi, katerih zidovi ohranjajo spomine na najlepše ljubezni

Romantična doživetja, ki jih spremlja aristokratski sijaj, vas čakajo vse leto v najlepših gradovih v državi. Pokazali vam bomo, kateri zidovi ohranjajo spomin na največje, najbolj predane ljubezni, ki trajajo onkraj groba. (x)

Grad Sándor-Metternich, Bajna

Snežno bel grad Bajna je plemiška rezidenca, zgrajena na srednjeveških temeljih v baročnem slogu, kasneje obnovljena v klasicističnem slogu po načrtih arhitekta Józsefa Hilda, ki je nekoč služila kot dom legendarnega Hudičevega jezdeca, grofa Mórica Sándorja, in njegove družine. Stalna razstava gradu zvesto ohranja spomin na grofa Mórica Sándorja in njegovo hčer Paulino Metternich-Sándor, dve zvezdnici Evrope 19. stoletja. V kavarni gradu, poimenovani po Paulini, lahko doživimo vzdušje preteklosti ob uživanju v posebnih sladicah, v grajskem parku pa za popolno sprostitev poskrbijo tematsko igrišče, razstava sodobnega landarta in foto točka.

2525 Bajna, Rákóczi Ferenc utca 1.

Resnična ljubezen hudičevega jezdeca

Hudičev jezdec je živel strastno življenje, v katerem je njegova strast do konj prevladala nad vsem. Legenda pravi, da je svojo ženo, princeso Leontino, spoznal po zaslugi drznega jahanja: Móric je preskočil odprto kočijo, v kateri je sedela princesa. Vendar pa je bila usoda njunega razmerja odločena v noči karnevalskega plesa. Takoj ko je Móric izvedel, da je Leontininin oče za svojo hčer izbral “pravega” princa, je skočil na konja in v dirki s časom odgalopiral na Dunaj, da bi pred polnočjo osvojil roko svoje ljubljene.

Grad Károlyi, Füzérradvány

Prvi madžarski luksuzni hotel se nahaja v neprimerljivem naravnem okolju v Füzérradványju. Čudovito prenovljena impozantna notranjost gradu Károlyi, sobe, opremljene v starem slogu, in ogromen angleški park s sprehajalnimi potmi, ki obdajajo grad, so prava zanimivost v državi. Grad ima interaktivno razstavo, osredotočeno na doživetja, sodobno grajsko kavarno in devet udobnih, modernih apartmajev v paviljonih v parku, ki skozi vse leto zadovoljujejo vse potrebe in čakajo tiste, ki iščejo počitek, sprostitev in regeneracijo.

3993 Füzérradvány, 1 Grof Károlyi Ede út.

Ljubezen z lovske skupine

V življenju generacij družine Károlyi je ljubezen pogosto pomenila resnično čustveno vez, ne le vnaprej dogovorjene dinastične poroke. Skozi leta dopisovanje priča o ljubeznih, ki so se tukaj razvile in poglobile, in o zakonih, ki so bili živeti v resnični sreči. Ena takšnih posebnih ljubezenskih zgodb je bila zgodba Istvána Károlyija in Márie Magdolne Windischgraetz – z vzdevkom Médi -, ki se je zgodila zaradi lova na kljunača. Njuna poroka leta 1930 je bila nacionalni dogodek, o katerem so takrat poročale celo novice.

Grad Tisza, Geszt

Grad Tisza v Gesztu v okrožju Békés je bil zgrajen leta 1772 in je bil prvotno sestavljen iz dveh ločenih baročnih stavb. Interaktivna razstava predstavlja dediščino družine Tisza na zgodovinskem najdišču, obdanem z 19 hektarji velikega angleškega parka. Grad čaka tiste, ki si želijo sprostitve, s kavarno, muzejskimi izobraževalnimi prostori in gostiščem Arany János. Nastanitev ponuja udobje 29 sodobnih sob v mirnem, zgodovinskem okolju, njeno doživetje pa je prepleteno z bližino narave. Restavracija v gostišču ponuja gastronomske dobrote, pripravljene iz sestavin lokalnih pridelovalcev.

5734 Geszt, Arany János utca 1.

Nezemeljska ljubezen

Grad Tisza v Gesztu v zadnjih stoletjih ni imel pomanjkanja ljubezenskih romanc. Legenda pravi, da so bile platane v Gesztu priča rojstvu mnogih pravih ljubezni. Tako je bilo tudi z znano lepo Gréto Brenner, katere ljubezen do grof Kálmána Lajosa Tisze ni poznala ne družbenih meja, ne razdalje ne smrti. Po grofovi smrti je grofica skoraj 40 let zvesto ohranjala spomin na svojega ljubljenega moža in z neomajno ljubeznijo živela življenje, ki ga je nekoč začela, ob možu.