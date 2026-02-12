5 neverjetnih poročnih prizorišč v najlepših pokrajinah države za nepozaben veliki dan

Zbrali smo najlepša poročna prizorišča v državi, kjer so romantika, eleganca in posebno vzdušje prav tako zagotovljeni.

Grad Tisza, Geszt

Elegantna okolica gradu Tisza v Gesztu ponuja posebno poročno prizorišče za tiste, ki iščejo brezčasno romantiko, čudovit razgled pa se bo odražal tudi na fotografijah, posnetih tukaj. Skoraj 16 hektarjev velik park s stoletnimi drevesi, sprehajalnimi potmi in večernimi lučmi kandelabrov je idealna izbira za sprejeme na prostem, intimna notranjost gradu pa je lahko čudovito prizorišče za civilno slovesnost. In če iščete namestitev, vam gostišče Arany János ob gradu ponuja tudi moderno notranjost in gastronomske dobrote, tako da lahko veliki dan postane celo večdnevno doživetje. (x)

5734 Geszt, Arany János utca 1.

Grad Festetics, Dég

Grad Festetics v Dégu je klasicistična mojstrovina Mihályja Pollacka in s svojimi elegantnimi prostori ter posebnim vzdušjem je idealno prizorišče za poroko, če ste vedno sanjali o resnično impresivnem slavju. Ovalna plesna dvorana, zgodovinska notranjost in bogata dediščina družine Festetics dodajo velikemu dnevu zgodovinsko globino, skoraj 100 hektarjev velik angleški park, ki obdaja grad, pa ponuja osupljivo kuliso za obrede in fotografiranje na prostem z jezeri, starodavnimi drevesi in romantičnimi sprehajalnimi potmi. Gostišče Park se nahaja tudi v osrčju parka in ponuja udobno in sproščujoče umikanje po slavju. (x)

8135 Dég, Hunyadi utca 11.

Grad Károlyi, Füzérradvány

Grad Károlyi v Füzérradványju je idealno prizorišče za poroko za tiste, ki si svoj veliki dan predstavljajo blizu narave, a hkrati v elegantnem, pravljičnem okolju. Zgodovinska stavba in prostoren angleški park posestva, obdan z gozdovi Zemplena, zagotavljata mirno, romantično kuliso tako za obred kot za praznovanje, nihče pa ne more zmotiti intimnega, prijetnega vzdušja. Skrbno prenovljena notranjost spominja na zlato dobo grajskih hotelov, apartmaji v parku pa gostom zagotavljajo udobno namestitev, zato ni pomembno, ali praznovanje traja do zore. (x)

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1.

Nest Cottage Birtok, Balatonszőlős

Nest Cottage Birtok, skrita na severni obali Blatnega jezera v Balatonszőlősu, je idealna izbira za romantične poroke in ekskluzivne dogodke, če iščete odmaknjen, a hkrati all-inclusive prostor. Posestvo, ugnezdeno med vrstami vinogradov, s panoramskim razgledom, čisto notranjostjo in tremi terasami ustvarja posebno vzdušje v vsakem letnem času. Notranjost je mogoče popolnoma odpreti na 190 m² veliko teraso, tako da lahko do 150 ljudi udobno praznuje v neposredni bližini narave. Poleg vsega tega vrhunska gastronomija in wellness območje s finsko savno in zunanjim jacuzzijem dopolnjujeta izkušnjo.

8233 Balatonszőlős, Izabella út

Etyeki Kúria

Trendi se spreminjajo, a ko gre za poroke, so lokacije blizu narave vedno v modi. Čudovit vinograd dvorca Etyek se nahaja v bližini več večjih mest, zaradi česar je lahko dostopen, a hkrati ponuja občutek oddaljenega rajskega vrta. Avtentična švabska hiša čudovitega posestva je kot nalašč za manjše poroke, panoramska dvorana z velikimi steklenimi površinami je kot nalašč za srednje velike sprejeme, paviljon s pokritim prostorom in teraso pa je kot nalašč za poroke do 150 ljudi. Dvorec Etyek ponuja celovito storitev za veliki dan s profesionalno gostinsko, zvočno in svetlobno tehnologijo.

2091 Etyek, Báthori utca 21.