11 poživljajočih programov po vsej državi, s katerimi se lahko dostojanstveno poslovimo od zime

Ne glede na to, kje v državi smo, nam februarja in marca ne bo dolgčas, saj si lahko letošnjo nenavadno mrzlo zimo polepšamo z bušojárási, gastronomskimi festivali in plejado karnevalske zabave, preden se prebudi pomlad.

Družinski izlet po potoku Hévíz (večkrat)

V februarju in marcu smo lahko večkrat del nepozabnega družinskega doživetja, med katerim lahko na triurnem izletu s kanujem odkrijemo čudoviti svet potoka Hévíz. To zimo lahko naredimo vznemirljivo z veslanjem po vročem, počasi tekočem potoku s termalno vodo, izogibanjem lokvanjem in prečkanjem pod nizkimi mostovi. Med izletom, ki ga zlahka opravijo tudi začetniki, boste imeli priložnost spoznati vznemirljivo floro in favno potoka na dosegu roke. Na koncu veslanja se lahko ogrejete z okusnim vročim čajem in kuhanim vinom.

Ogled kleti Villánykövesd (večkrat)

Ogled kleti Villánykövesd je obvezen program za vsakega ljubitelja vina, ko obišče vinsko regijo Villány: februarja in marca je v kleteh lokalnih vinarjev večkrat priložnost za degustacijo njihovih božanskih vin. Med 2-3 urnim programom lahko v okviru naše kleti srkamo 3-4 vina, a tudi domače vinske kleti ne bodo izpuščene. Če želite po ogledu še bolj popestriti svoje kulinarične užitke, se splača ustaviti v Sárga Ház Borgerező, ki se nahaja ob vznožju vrste kleti. Lokacija je nekaj minut hoje od železniške postaje, na voljo pa je tudi prevoz za varno sprostitev.

Festival želeja, Miškolc (6.–8. februar 2026)

To zimo bo potekal največji festival v severni madžarski regiji: Festival želeja vas bo v središču Miškolca pričakal med 6. in 8. februarjem! V treh dneh, od jutra do večera, se bomo lahko sprostili na skoraj stotih koncertih, zahvaljujoč priznanim madžarskim izvajalcem, kot so Wellhello, Balkan Fanatik, Kowalsky and Vega, Hooligans in Manuel. Poleg glasbe bodo nepozabna doživetja zagotovili tudi tradicionalne ljudske igre, pisan sejem, obrtniki in seveda široka paleta gastronomske ponudbe, vključno z nebeškim želejem in drugimi dobrotami.

Festival klobas Fonyód (6.–8. februar 2026)

Že 16. zapored se lahko udeležimo Festivala klobas Fonyód, ki vas med 6. in 8. februarjem vabi na divjo gastronomsko pustolovščino. Tokrat bodo na dogodku predstavljeni tudi najboljši madžarski rokodelski izdelki, pa tudi različne sirove specialitete, dobrote iz mangalice, domače klobase iz Békéscsabe, ki jih bodo zlahka spremljala najboljša vina iz Balatona. Seveda kulinaričnim pustolovcem ne bo treba zamuditi glasbenih programov in tradicionalnega polnjenja klobas, zato ne dvomimo, da se bodo vsi dobro zabavali na največjem gastronomskem dogodku zimskega Balatona.

Zimski pogreb v Martonvásárju (7. februar 2026)

7. februarja vas Martonvásár vabi na tradicionalni program, kjer bomo skupaj pregnali zimo na prireditvenem dvorišču Kulturnega centra Brunszvik-Beethoven. Čez dan se lahko seznanimo z ljudskimi tradicijami, od busó járása do sežiganja kisebába. Na glavnem trgu Martonvásárja se lahko udeležimo glasbeno-plesne zabave z busósi, za edinstveno vzdušje pa poskrbita godba Tököli KOLO in Tököli Délsláv Táncegyüttes. Dogodek, ki si ga lahko ogledate brezplačno, čaka zainteresirane z obrtnim sejmom, ki ponuja edinstvene ročne izdelke in okusno ponudbo hrane in pijače.

Zimski karneval v Bugyju (7. februar 2026)

Velika vas Bugy želi zimo pregnati z mohaškimi busósi in karnevalom, zato se bo v soboto, 7. februarja, od 15. ure dalje zabava, združena z glasnim ropotanjem, tradicionalnimi programi in parado busójev, začela tudi v okrožju Dabas. Ob tej priložnosti bo v vaški dvorani priložnost, da se poglobite v izkušnje ljudske skupnosti, zgodovino bušov ter spoznate tradicionalne buške kostume in orodja. Po vznemirljivi plesni hiši bušov in prižiganju kresu ter vrednem skupnem zimskem pokopu ne bodo izpuščeni niti tradicionalni pustni krofi!

Mohaški buški (12.–17. februar 2026)

12. februarja se začne večdnevni festival Mohaških bušov, ki bo letos v Mohač privabil zimske pokope vse do 17. februarja. Med šestdnevnim programom bomo lahko del parade bušov, nezamudnega prižiganja kresu, potopimo pa se lahko tudi v elektrizirajočo glasbo tamburaških godb. Zahvaljujoč južnoslovanski plesni hiši lahko doživimo veselje do gibanja in to je eden redkih trenutkov, ko imamo priložnost videti pristne buške maske štirih generacij. Medtem lahko izbiramo med sejmi ljudske umetnosti in obrti v središču mesta.

Karneval v Hajósi Pincefalu (14. februar 2026)

Za mnoge od nas je februar v znamenju zimskih radosti, zato imamo dobro novico: 14. februarja bo Hajósi Pincefalu gostil karnevalsko zabavo! Neskončna zabava se bo začela opoldne, vstopnice pa je mogoče kupiti le v predprodaji. Gurmani se bodo pogostili z želejem, postreženim z divjim kruhom iz kislega testa, kremnim sirom, polnjenim zeljem in krofi s trakovi, slastne jedi iz svinjskega trebuha pa bodo lahko poplaknili z okusnimi vini iz 12 vinarn. In kot da to še ni bilo dovolj, so vsi dobrodošli na karnevalskem kostumskem plesu v Vidám Sváb Rendezvényház od 20.30 dalje.

Praznik zvončkov, Alcsút Box

Čeprav vsak letni čas obleče Arboretum Alcsút na svoj način, festival zvončkov v februarju in prvi znanilci pomladi dajejo lokaciji, bogati z naravnimi vrednotami, izjemen čar. Med tem zasluženo priljubljenim spomladansko pričakovanim naravnim spektaklom obiskovalce na vsakem koraku spremljajo snežno bela cvetlična polja. Kot ponavadi na cvetenje močno vpliva vreme, dobra novica pa je, da so vse pomembne informacije o začetku cvetenja in dogodku deljene na Facebook strani arboretuma.

Festival Taste Balaton (6.–15. marec 2026)

S čim drugim bi se lahko začela pomlad, če ne z gastronomskim in kulturnim vznemirjenjem festivala Taste Balaton? Desetdnevni dogodek, ki bo potekal med 6. in 15. marcem, bodo gostile najboljše restavracije na severni in južni obali Blatnega jezera. Med festivalom lahko uživate v ekskluzivnih degustacijskih menijih, se udeležite gastronomskih ogledov, koncertnih večerij, degustacij vin, literarnih razprav in predstavitev gostujočih kuharjev. Poleg tega bodo del programa tudi strokovna in znanstvena predavanja, zanimive delavnice in vpogled v zakulisje.

Tiszator Böllérfesztivál, Abádszalók (7. marec 2026)

V soboto, 7. marca, bo Abádszalók napolnil slasten vonj, saj bo potekal zelo priljubljen gastronomski festival v regiji Tisza Lake, Tiszator Böllérfesztivál. Za vsakogar, ki ga vsaj malo zanima, kako se kolje prašič, se bo našel prostor. Festivalsko vzdušje dopolnjujejo raznoliki glasbeni programi in tradicionalne predstave, sejem, gastronomska tekmovanja in degustacije. Poleg tega, da obljublja odličen vikend sprostitve, je dogodek odlična izbira za tiste, ki iščejo gastronomske dogodivščine.