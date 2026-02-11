Od srca do srca: 5 odličnih idej za darila ne le za valentinovo

Bolje je biti točen: valentinovo ni brez popolnega darila! Če ste eden tistih, ki nakupovanje pustijo za zadnji trenutek in nimate ideje, s čim bi presenetili svojo ljubljeno osebo, preprosto berite naprej!

Kralj brade

Ima vaš partner brado? Tukaj je kraljevsko presenečenje! Nič več bodičastih dotikov: s kompleti Beard King, ki so priljubljeni po vsej državi, bo brada vašega partnerja ne le očarljiva, ampak tudi neustavljivo mehka in bo imela poseben vonj – kar boste oboževali tudi vi! Medtem ko boste vi uživali v pogledu in svilnatosti, bo on dobil vsa profesionalna orodja za popolno obliko. Še več, ne bomo vas pustili samih: z našo spletno bazo znanja vas bomo »izurili« v vseh skrivnostih rasti in nege brade, da boste lahko svojo rutino dvignili na profesionalno raven. Njemu privoščite samozavest, sebi pa mehak, dišeč objem! Ker je urejena zunanjost skupno veselje!

Streljanje v Budimpešti

Če se želite na valentinovo odmakniti od običajnih klišejev o večerji in rožah, vam streljanje v Budimpešti ponuja vznemirljivo izkušnjo za pare: pustolovsko in športno streljanje na strelišču Budapest Shooting Commando v središču Budimpešte. Na enem najprestižnejših notranjih strelišč v Evropi vrhunska tehnologija, izbor več kot 430 orožij in več kot 20 let izkušenj zagotavljajo varen, a adrenalinski program. Med streljanjem v paru, ki je na voljo na lokaciji Podmaniczky tér, lahko dve osebi v okviru paketa Better2gether doživita veselje skupnega izziva z desetimi orožji.

1051 Budimpešta, Podmaniczky Frigyes tér 3.

Landventure

Landventure je posebna urbana detektivska igra, ki ustvarja vznemirjenje sob pobega na prostem v desetih madžarskih mestih. V načinu igre zmenkov lahko kupite katero koli misijo, ki preiskavi doda posebne izzive zmenkov: z njihovo pomočjo se lahko še bolje spoznate, čas, preživet skupaj, pa postane še bolj zabaven. Če ga podarite kot darilo, lahko kupite tudi darilni bon Randi, ki ga lahko eno leto unovčite za katero koli misijo. In do 15. februarja boste s kodo kupona FUNZINE10 za igre na razprodaji prejeli 10 % popust na celoten znesek, ne zamudite te odlične priložnosti!

Darilni paketi LUSH

Kot ponavadi je LUSH predstavil popolne izdelke za Valentinovo: kolekcija vključuje bleščeče in spalne spreje, trdna aroma olja, pilinge za telo, dišeče gele za tuširanje in kopalne bombe s prigrizki, najdete pa lahko tudi še bolj pikantne kose. Če ne veste, česa bi bil vaš partner najbolj vesel, izberite darilni paket, ki se ga zagotovo ne boste dotaknili. Kupljene izdelke lahko naročite tudi v edinstvenem, posebej oblikovanem darilnem pakiranju, izbirate pa lahko med različnimi papirji, tako da lahko paket svoji ljubljeni osebi podarite v lepem, personaliziranem videzu.

Waterdrop

Stavimo, da imate naslednjo ponavljajočo se težavo: vaš partner se pritožuje, da ga boli glava, in vi natančno veste, kaj je razlog – jasno je, da mora le piti več vode! Namesto da tečete v krogu, ukrepajte in ga presenetite s steklenico, ki bo pitje spremenila v užitek in bo pijačo ohranjala toplo več ur: steklenice iz nerjavečega jekla waterdrop® so prav to. Izberite med kockami za napitke microdrink, izdelanimi iz naravnih sestavin, polnimi vitaminov, vendar brez dodanega sladkorja ali umetnih dodatkov. Naj bo pitje vode doživetje!