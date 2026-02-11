7 vznemirljivih novih filmov in serij na Netflixu, ki jih ne smete zamuditi januarja 2026

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove filme in serije na Netflixu januarja 2026. Za vsakogar se najde nekaj.

Nova sezona serije Bridgerton prihaja na Netflix 29. januarja

Najboljši novi filmi na Netflixu januarja 2026

Moj partner poleti

Poppy je svobodnega duha. Alex rad načrtuje vse. Po letih skupnega dopustovanja se prijatelja sprašujeta, ali bi bila popoln par kot polarna nasprotja.

Veliki ulov

Ko ekipa miamijskih policistov v propadajočem skrivališču odkrije milijone v gotovini, se njihovo zaupanje omaje, saj vse – in vsi – postajajo vse bolj sumljivi.

Konča se z nami

Cvetličarna se na videz popoln odnos razpade, ko se ponovno pojavi stara ljubezen in jo prisili, da sprejme težko odločitev o svoji prihodnosti.

Najboljša nova serija na Netflixu – januar 2026

The Runaways (Nova serija)

Oče, ki obupano išče svojo pobeglo hčer, se zaplete v primer umora – in odkrije skrivnosti, ki bi lahko za vedno uničile njegovo družino.

Vsaka zgodba ima dve plati (Nova miniserija)

Dva odtujena zakonca – detektiv in novinar – tekmujeta v reševanju primera umora, v katerem drug drugega smatrata za glavnega osumljenca.

Agatha Christie: Sedem (Nova serija)

Ko se razkošna zabava konča z umorom, se bistri mladi aristokrat loti rešitve skrivnosti v tej adaptaciji romana Agathe Christie.

Družina Bridgerton (nova sezona od 29. januarja 2026)

V najnovejši zgodbi iz gospodske družbe večni samec Benedict Bridgerton končno najde svojega tekmeca na plesu v maskah v podobi očarljive preoblečene služkinje.