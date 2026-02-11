Novo v Budimpešti: 8 novih krajev, ki jih morate poskusiti februarja

Februar je poln tudi novih gastronomskih točk: vroče ramen, ameriška in italijanska domača hrana, hrustljava piščančja krilca in sveže pečeno pecivo popestrijo vsakdanje življenje v prestolnici.

Hachi-ko Budimpešta

Hachijev mlajši brat je svoja vrata odprl konec decembra na Madáchovem trgu, Budimpeštani pa so se takoj zaljubili v edinstvene, pristne ramene in čisto, elegantno vzdušje lokala. Na jedilniku lahko poskusite redkosti, ki jih v drugih restavracijah ne najdete: vroče juhe so obogatene s sestavinami, kot so goveji jezik, domača mešanica začimb in goveja mast s česnom, a tudi vegani ne bodo ostali brez ramenov, ki vam ogrejejo dušo. Poleg tega jedilnik ponuja slastne jedi na majhnih krožnikih in odlične hišne koktajle.

1075 Budimpešta, Madách Imre út 3.

The Diner Co. by Felisa

V najnovejši budimpeštanski restavraciji v ameriškem slogu so makaroni s sirom, zrezki in hamburgerji na zahtevo dobili zanimiv madžarski pridih, tako da lahko uživate v naših najljubših domačih jedeh z znanimi okusi, ki jih je najbolje poplakniti z značilnim koktajlom na koncu obroka. Restavracija, ki se nahaja ob baziliki, izžareva tudi pravo retro vzdušje: z sten vas med drugim pozdravljajo Michael Jackson, Elvis Presley in Madonna, potovanje skozi čas pa dopolnjuje nepogrešljivi jukebox in ikonične melodije.

1051 Budimpešta, Zrínyi u. 18.

Freyja – pekarna

Ekipa Freyja je že neštetokrat dokazala, da izdeluje najboljše rogljičke – zato je bil čas, da z novo lokacijo osupnemo vse, katerih novoletna zaobljuba ni bila hujšanje. Njihova lokacija na trgu Csarnok se je odprla januarja poleg njihove običajne trgovine na ulici Szövetség in seveda ni razočarala: na dan otvoritve je bil celoten trg napolnjen z vonjem nebeškega, lahkega peciva, nepremagljivih rogljičkov s cheddarjem in rustikalnega kruha. Čeprav je konkurenca velika, naj bi tukaj izdelovali tudi najbolj okusne kakavove polže v mestu!

1093 Budimpešta, trg Csarnok

Piščančji trakovi Blaha

V bližini Blahe zagotovo ni odveč hitro najti nekaj okusnega, bodisi sredi vsakdanje naglice bodisi po dolgem nočnem izhodu. Odlično možnost za to ponujajo piščančji trakovi Blaha na ulici Rákóczi, kjer vas čakajo hrustljava piščančja krilca, premazana z domačimi omakami. Vzdušje hitre prehrane dvignejo na višjo raven kakovostne sestavine in prefinjeno okolje – ter odlični recepti, za katerimi stoji izkušena ekipa Fat Mama. Vaša nova najljubša ulična hrana vas čaka vsak večer do 23. ure.

1074 Budimpešta, Rákóczi út 54.

Petrus.2

Kuhar Zoltán Feke se je vrnil, močnejši kot kdaj koli prej: Petrus.2 nadaljuje, kar je začel njegov predhodnik – streže francosko kuhinjo z Michelinovimi zvezdicami. Za gastronomsko potovanje morate le obiskati 12. okrožje, vendar je vseeno vredno spremljati novo spletno stran Petrusa, če iščete recepte kuharja: načrtuje, da bo enkrat mesečno organiziral kuharsko šolo za radovedne nadobudne kuharje. Apartmajska restavracija vas bo naslednjič pričakala 20. in 21. februarja z ikoničnimi okusi starega Petrusa – rezervirajte pravočasno, da ne zamudite te redke priložnosti!

1125 Budimpešta, Zsibói utca 4.

Jungle Burger

Če hrepenite po najnovejših budimpeštanskih smash burgerjih, boste morali iti malo dlje: Jungle Burger vas čaka v 16. okrožju z najbolj sočnimi mesnimi polpeti, ki jih hrustljava zunanjost in mehka notranjost žemljic naredi še bolj neustavljive. Poleg sočnih burgerjev moramo omeniti tudi edinstveno kul dekoracijo lokala: v skladu z džunglo lahko v hrano ugriznete v družbi ogromnega kipa gorile in izrezljane tiki glave. Tudi hišni churrosi, preliti s čokolado, so poslastica, ki jo morate poskusiti – če jih po več kot krepkih burgerjih sploh lahko spravite v želodec.

1165 Budimpešta, Bökényföldi út 6.

Vaskapu – Kava onkraj

9. okrožje že dolgo čaka na kavarno novega vala in Vaskapu končno zapolnjuje to praznino. Najnovejša kavarna na ulici Haller sredi zimske sivine zasije z veselimi barvami, a še bolj srečni boste, ko boste okusili božanske zajtrke in kremaste kave s čudovitim latte artom. Poleg kofeinskih napitkov, domačih sendvičev in absolutne svetovne prvakinje lahko poskusite tudi posebno aromatizirano kombučo. Kraj naredijo še bolj domač zaradi vedno nasmejanih baristov in prijetne notranjosti – kakšen boljši način za začetek dneva kot to?

1096 Budimpešta, Haller utca 16-18.

Cinquecento Budapest

Dobre testenine so vse, kar potrebujete za srečo, in ekipa Cinquecento Budapest se tega dobro zaveda, saj so svojo italijansko restavracijo odprli v kleti blizu mestnega središča Göncz Árpád. Poleg tega, da ponuja najboljše italijanske testenine v okolici, je ta skriti kotiček tudi zelo ugoden za proračun: izbirate lahko med tremi možnostmi, vse po ceni 3000 forintov. Cinquecento je odlična izbira za naporen delovnik, saj lahko naročilo prevzamete takoj, ko ga oddate, ali pa ga, če se vam mudi, naročite za s seboj. Po testeninah ne zamudite domačega tiramisuja!

1133 Budimpešta, Zsilip utca 4.