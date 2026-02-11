150 let stara vinska klet gosti najboljše korporativne team building dogodke v Budimpešti

Če se je začetek leta začel na visoki noti, je čas, da uporabite čarobno orožje: obiščite super vinsko večerjo za krepitev timskega duha v središču mesta! 150 let stara vinska klet vas pričakuje s senzacionalnimi tematskimi degustacijami, ki bodo ekipo zagotovo napolnile z novo energijo.

Novoletni dogodki ponujajo idealno priložnost za zaposlene, da si naberejo novo energijo, medtem ko sodelujejo v smiselni, skupni izkušnji. Domus Vinorum, ki se nahaja poleg bazilike, ponuja programe na vinsko tematiko v prijetni kleti 150 let stare stavbe, posebej prilagojene potrebam sektorja dogodkov.

Avtentično vzdušje kleti vzbuja tako podeželski mir kot klasično vinsko kulturo, lokacija v središču mesta pa ga naredi praktično izbiro kot prizorišče za korporativne dogodke.

Dogodki v Domus Vinorumu ne ponujajo le gastronomske pustolovščine, temveč delujejo tudi kot skupnostna izkušnja: vodene degustacije, vinske večerje, ki predstavljajo madžarske vinske regije, in interaktivni graditelji timov aktivno vključujejo udeležence, zaradi česar so odlični za povezovanje sodelavcev in gojenje partnerstev.

Vinski dom sprejema skupine do 10 ljudi, njegovi prilagodljivi programi pa se dobro ujemajo z različnimi potrebami podjetij, pa naj gre za majhen team building ali dogodek za več deset ljudi.

Domus Vinorum

1051 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 18.

E-pošta: borhaz@domusvinorum.hu

Telefonska številka: +36 30 340 0306