12 vznemirljivih zimskih gastronomskih programov v Budimpešti in okolici, ki jih ne smete zamuditi

Budimpešta in mesta aglomeracije vas v poznih zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih čakajo z nepozabnimi okusi in programi. Za vas smo jih izbrali natanko ducat.

Gastronomski festivali v Budimpešti

Festival mangalice // Time Out Market Budimpešta (do 1. februarja 2026)

Od 26. januarja lahko cel teden na tržnici Time Out preizkušate specialitete iz mangalice. Na festivalu mangalice vas bo deset restavracij kulturne in gastronomske tržnice – vključno s Szaletly, Anyukám montá in M’EAT by Jenő Rácz – mikalo z desetimi različnimi okusi, vključno s tradicionalnimi okusi in revolucionarnimi novostmi. Gastronomski programi so odprti vsak dan od 11.30 do 22.00, bari pa so odprti do 23.30.

Tex-Mex festival // Tereza (do 1. februarja 2026)

Čeprav se dnevi po januarju končno podaljšujejo, ne škodi, če si v mrazu privoščimo nekaj, kar nam bo ogrelo dušo. Na Tereza Tex-Mex festivalu lahko izbirate med vročimi, pikantnimi jedmi, ki bodo zagotovo vnesle živahnost v vaš vsakdan. 30. januarja se lahko udeležite tudi posebne pojedine ob spremljavi žive glasbe, ki v kombinaciji s fantastičnimi okusi zagotovo ponuja vroče vzdušje. Zaradi pričakovanega velikega zanimanja ne škodi, če si mizo rezervirate pravočasno pred prihodom, najlažje to storite prek spleta.

Tretja tržnica prašičev Buda // Tržnica na ulici Fény (1. februar 2026)

Prvi februarski dan se lahko udeležite tradicionalne tržnice prašičev z dobrim vzdušjem na tržnici na ulici Fény, kjer poleg okusnih prigrizkov ne bo manjkalo glasbenih in plesnih programov. Med nastopajočimi bosta zagotovo tudi Party Café Band in Rom Art, organizatorji pa do dogodka pripravljajo še nadaljnja obvestila. Če bi radi sodelovali v zdravem tekmovanju, se prijavite na tekmovanje v polnjenju klobas, za katerega bo vsa oprema na voljo na kraju samem. Dogodek je brezplačen, razen slednjega programa – vendar se ne pozabite pravočasno prijaviti, če želite tekmovati!

I. Festival prašičev Lőrinci // Havanska tržnica (8. februar 2026)

Upajmo, da boste priča začetku velike gastronomske tradicije, če boste 8. februarja obiskali Havansko tržnico: takrat se bo začel festival prašičev Pestszentlőrinci. Dogodek bosta med drugim popestrila koncert Fruzsine Kovácsovics in tekmovanje v polnjenju klobas. Degustacija, ki sledi slednjemu, je za prebivalce 18. okrožja prav tako brezplačna ob predložitvi mestne kartice. Dogodek zaokrožujejo tedenski sejem, obrtniške delavnice, vrtiljak, klovn, ki zlaga balone, in poslikava obrazov, tako da se bo vsa družina dobro zabavala.

Furmint februar // Hiša tradicije (26. februar 2026)

Na veliki degustaciji furminta 26. februarja lahko ljubitelji sorte izbirajo med dvesto vini iz več kot tridesetih vinarn. V Hiši tradicije bo tudi priložnost za pogovor z razstavljavci, ki vam bodo z veseljem povedali o sorti in poklicnih izzivih, s katerimi se soočajo. Poudarek letošnjega dogodka bo na izbranih v vinogradih, zato boste lahko okusili tudi prave redkosti. Čeprav lahko vstopnice kupite tudi na kraju samem na dan dogodka, se splača o tem prej razmisliti, saj lahko na ta način dobite vstopnice po precej nižji ceni. Program vključuje neomejene degustacije – le previdno!

Vinski karneval // Otthonka (27. februar 2026)

Na vinskem karnevalu Otthonka kostumi niso obvezni, je pa dobra volja še toliko bolj – in to zagotavlja neomejena konzumacija vina, vključena v vstopnico, in ples do zore. Dogodek 27. februarja je napovedan do 22. ure, prava zabava pa se začne šele po zaključni slovesnosti, saj organizatorji še vedno pripravljajo glasbeno napoved do dogodka. Če bi želeli večer preživeti brez alkohola in bi prišli le zaradi dobre glasbe, lahko to storite s sprehajalno vstopnico. Če dogodka ne želite zamuditi, si čim prej zagotovite mesto!

Zimski pokop z Busósi // Martonvásár (7. februar 2026)

7. februarja vas Martonvásár vabi na tradicionalni program, kjer bomo skupaj pregnali zimo na prireditvenem dvorišču Kulturnega centra Brunszvik-Beethoven. Čez dan se bomo lahko seznanili z ljudskimi običaji, od busójárása do sežiganja male lutke. Na glavnem trgu v Martonvásárju se lahko udeležimo glasbene in plesne zabave z avtobusi, za edinstveno vzdušje pa poskrbita skupina Tököli KOLO in plesni ansambel Tököli Délsláv. Na brezplačnem dogodku bo potekal obrtni sejem z unikatnimi obrtnimi izdelki in okusno ponudbo hrane in pijače.

Srečanje požrešnih jedcev krofov // Monor (8. februar 2026)

8. februarja se bodo v Monorju srečali požrešni jedci krofov, da bi z drugimi delili svoj zavidanja vreden hobi. Seveda pa pomembno vlogo pri dogodku, ki ga organizira Lions klub Monor Hegyessy, igra tudi dobrodelnost: izkupiček od dobrot bo tudi letos podprl družine v stiski. V KultPince lahko prispete od 13. ure dalje, kjer si poleg tradicionalnih krofov z marmelado, čokolado in vanilijevim pudingom lahko privoščite tudi okusno kuhano vino, čaj, špricerje, masten kruh in seveda odlično vzdušje. Če torej želite s svojo sitostjo pomagati drugim, ne oklevajte: drugo nedeljo v februarju se odpravite v Monor!

VABILO – Čakanje na pomlad // Biatorbágy (14. februar 2026)

Naše zimske tradicije oživijo 14. februarja v Biatorbágyju, manj kot pol ure iz Budimpešte. Med celodnevnim čakanjem na pomlad bodo lokalna civilna društva poskrbela za dobrote, ki spominjajo na vzdušje prašičerejcev in neprimerljivo izkušnjo sejma, v Kulturnem centru Juhász Ferenc pa vas čakajo raznoliki kulturni programi. Poleg ohranjanja tradicije organizatorji dogodek smatrajo za odločilno priložnost za družabno življenje, kjer se poleg skupnih trenutkov in pojedine lahko sklepajo tudi nova prijateljstva.

Tekmovanje v peki peciva in krofov // Csömör (21. februar 2026)

Letos bo tradicionalno tekmovanje v peki peciva in krofov v Csömöru potekalo že 27. zapored, kjer se boste lahko pogostili s pecivom tekmovalnih skupin z degustacijsko vstopnico, ki jo boste lahko 21. februarja kupili na kraju samem. Seveda bo mehko pecivo spremljala tudi dobra porcija sadne marmelade, ki jo bo prav tako ocenila strokovna žirija, ki je v okviru tekmovanja že večkrat degustirala. Če bi raje vse osupnili s svojim kuharskim in pekovskim talentom, namesto da bi jih okušali, pohitite, saj se lahko prijavite le do 6. februarja. Končane dobrote lahko oddate na kraju samem med 11. in 13. uro na dan dogodka.

Szentendre in čokolada // Szentendre (20. marec 2026)

Celo Artúr Gombóc bi vam to zavidal: Édeni Édességek Boltja v Szentendreju vas 20. marca čaka z nebeško degustacijo čokolade. Na dogodku vas bo Márta Mélyi, zaposlena v trgovini, vodila skozi degustacijo 11 jedi, ki predstavljajo okuse, povezane z mestom – vključno s sivko, vrtnico, cimetom, rožmarinom in kosmuljo. Na degustacijo lahko sprejmejo le 11 oseb, zato se pravočasno prijavite, če ne želite zamuditi! Dogodek se začne ob sedmih zvečer in traja približno eno uro – zato se ne mudite, saj je slikovito mesto vredno sprehoda tudi zvečer!

Okusi Transilvanije // Szentendre (27.–29. marec 2026)

V Szentendreju poteka tudi največji gastronomski dogodek s transilvansko tematiko, Okusi Transilvanije. Med 27. in 29. marcem lahko v Skanzenu okusite okuse Transilvanije in Romunije: izkušene transilvanske gospodinje in profesionalni kuharji iz Örömfőzdeja lahko primerjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Program, ki bo zajemal celoten vikend, bo obogaten z velikonočno tržnico, predstavitvami knjig in filmskimi projekcijami, nastopila pa bosta celo skupina Bagossy Brothers Company in skupina Alma. Zabava – in seveda poln želodec – je torej zagotovljena tako za mlade kot za stare!